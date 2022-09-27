Цены на газ в Европе развернулись на новостях по «Северному потоку»

После четырехдневного снижения цены на «голубое топливо» в Европе опять начали расти. Одной из причин разворота на 180 градусов стали технические проблемы с газопроводом «Северный поток», которые еще больше усилили неопределенность относительно того, когда по нему вновь пойдет газ или пойдет ли он когда-нибудь вообще.

Газовые фьючерсы выросли 27 сентября на 6,4% после падения до двухмесячного минимума. Вечером 26 сентября появилось сообщение об обнаружении трещин в обеих нитках газопроводов на дне Балтийского моря, на что рынок, естественно, отреагировал нервно.

Кстати, перед находкой трещины в газопроводе «Северный поток 1» по непонятным причинам упало давление и в его второй очереди, которая еще не проработала ни дня. Утечки газа были обнаружены в датских и шведских водах.

Глава немецкого энергетического регулятора Клаус Мюллер оптимистично заявил, что ситуация остается «напряженной», но, по его мнению, ни Германия, ни Евросоюз больше не зависят от поставок российского газа по «Северному потоку». Оператор газопровода, сообщает Bloomberg, выпустил уведомление об отключении его до 26 октября.

Голландские фьючерсы с поставкой газа в октябре поднялись в 9.53 утра в Амстердаме на 4,3% до 181,37 евро за МВт-час. Британские фьючерсы выросли на 4,7%.

Оптимисты, которых с каждым днем остается все меньше, конечно, в сентябре воспрянули духом, потому что цены на газ за этот месяц снизились почти на 50% по сравнению с августовскими рекордами. К обвалу цен следует добавить и очевидные успехи европейцев в наполнении хранилищ газом. В среднем по Европе они сейчас наполнены почти на 88%, что не только значительно опережает график Еврокомиссии, но и выше среднего за последние пять лет уровня для конца сентября. В довершение ко всему весь сентябрь в Европу исправно поступает сжиженный газ (СПГ). Не подвели и синоптики, которые пообещали в октябре теплую погоду. Кстати, по данным BloombergNEF, Европа может импортировать предстоящей зимой на 40% больше СПГ, чем в прошлом году.

Однако ситуация может в любой момент резко ухудшиться, что уже неоднократно происходило в этом году. Причем, даже без козней «коварной» Москвы, на которую европейские политики уже привыкли списывать последствия всех своих ошибок и просчетов. Например, существуют вполне обоснованные сомнения в способности Европы заполнить хранилища следующим летом без российского газа.

Пессимисты соглашаются, что Европа как-нибудь проживет следующие 6 месяцев при удачном стечении обстоятельств. Кстати, исключительно благодаря огромным расходам, на порядок превышающим расходы на покупку такого же объема российского газа в прошлом году. Однако, уверен Мартин Девениш из S-RM Intelligence & Risk Consulting, нынешняя ситуация к весне не закончится. Нынешний кризис некоторые экономисты считают «цветочками». По их мнению, по настоящему тяжело европейцам придется не предстоящей зимой, а зимой 2023-24 годов. Девениш, например, уверен, что энергетический кризис продлится 3-4 года.

Тумана неожиданно добавила Еврокомиссия. Она обещала опубликовать 28 сентября детальный план мер, направленных на снижение цен на газ и стабилизацию слишком волатильного рынка. Однако сейчас в Брюсселе по непонятной причине заявили, что раскроют все детали 28 сентября. Сейчас же раскрытие тайно отложено на более позднюю дату. Возможно, на следующую неделю.