Углеродные единицы завоевывают рынок

С 26 сентября 2022 года на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу «Московская биржа») заключены первые биржевые сделки с углеродными единицами. Как указано в сообщении торговой площадки, они прошли в режиме товарных аукционов: продавец назначает стартовую цену, а покупатели участвуют в конкурентных торгах, увеличивая цены своих заявок на покупку.

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Нужен объем ликвидности

«В России построена инфраструктура выпуска и обращения углеродных единиц. Наличие биржевых сделок обеспечивает прозрачное и открытое ценообразование для новой категории активов. Технология товарных аукционов, реализованная на НТБ, оптимальна для быстрого вывода на биржевые торги новых типов активов, в том числе таких необычных, как углеродные единицы. Спрос со стороны покупателей углеродных единиц свидетельствует о большом потенциале этого», — прокомментировал начало торгов директор Национальной товарной биржи Никита Захаров.

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Напомним, что с сентября 2022 года в России функционирует реестр углеродных единиц, оператором которого выступает компания «Контур». Углеродная единица — это верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.

В этом же месяце был зарегистрирован первый климатический проект и выпущены первые углеродные единицы. Исполнитель проекта — компания «ДальЭнергоИнвест» из Сахалинской области. РЭА Минэнерго координировало работу по структурированию первой сделки по продаже углеродных единиц. По итогам первого дня торгов были заключены две сделки купли-продажи общим объемом 20 углеродных единиц. Средневзвешенная цена продажи составила 1000 российских рублей за углеродную единицу.

По словам генерального директора компании «Контур» Оксаны Гогунской, «первые сделки показывают, что рынок углеродных единиц заработал. Российские компании получили понятный и интересный механизм сокращения углеродного следа, и при реализации климатических проектов они могут получать углеродные единицы и, соответственно, средства от их продажи на биржевом рынке. Те компании, у кого нет возможности снизить свои выбросы, но есть низкоуглеродная стратегия развития, могут приобретать углеродные единицы, погашать их, тем самым снижая свой углеродный след. В ближайшее время мы ждем на рынке еще три климатических проекта, в результате которых увидим новое предложение углеродных единиц на рынке».

Любой новый доступ к биржевым торгам тем или иным активом — это безусловный позитив, отметив комментарии «Эксперту» сооснователь Aravana MFO Сергей Усков. Чем больше возможностей для инвесторов, тем лучше и привлекательнее смотрится российский рынок в целом.

Но для того чтобы биржевые котировки в данном случае были информативными, нужен объем ликвидности, заявил эксперт. При этом представители биржи говорят о том, что перейти к объемным торгам невозможно из-за сложностей с прохождением реестра для заказчиков аукциона. Может быть, предполагает он, в будущем мы увидим более легкую схему регистрации, что расширит предложение на рынке.

Внутренний спрос есть

Сейчас, по сути, в России начал формироваться полноценный рынок добровольных углеродных единиц, которые необходимы компаниям, стремящимся снизить свой углеродный след, заявила в комментарии «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По ее словам, направление развивается в рамках всемирного движения к «зеленой» экономике, стремлению к углеродной нейтральности, повышению экологичности производства.

Биржа НТБ (структура Мосбиржи) совместно с ВТБ с 2021 года разрабатывала нормативную базу и требования к продаже квот на выбросы парниковых газов и «зеленых» сертификатов. В целом данная инициатива была принята и поддерживалась стремлением работать с ЕС, где активно в тот момент продвигалась «зеленая» повестка, обсуждалось введение углеродного налога, ужесточались требования по обязательной покупке углеродных единиц. Таким образом, НТБ подготовила инфраструктуру и протестировала работу торгов по продаже «углеродных единиц».

Кроме того, на Сахалине с 1 сентября стартовал эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов. Как отметила Оксана Лукичева, торги на НТБ прошли с участием дальневосточной компании, и были связаны с началом эксперимента. Вместе с тем, процесс пока тормозится регистрацией климатических проектов в Реестре углеродных единиц, который поддерживает Газпромбанк. В связи с этим НТБ уточнила, что возможности для проведения масштабных биржевых торгов еще ограничены.

Потенциал у развития рынка углеродных единиц в России имеется, уверена Оксана Лукичева, но темпы и скорость развития будут зависеть от возобновления связей с европейскими и, возможно, с китайскими покупателями сырья. Да и вообще с тем, насколько данная тема выживет в условиях глобального дефицита ресурсов и ужесточившейся борьбы за них. Внутренний спрос на углеродные единицы также есть, так как, например, Сахалинская область к 2025 году должна стать полностью углеродно-нейтральной.

Если эксперимент распространится на всю Россию, добавила эксперт, то рынок углеродных единиц может перестать быть добровольным и станет обязательным по примеру ЕС.