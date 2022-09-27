В Кремле прокомментировали тревожные новости о ЧП на «Северном потоке»

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал информацию о происшествии на газопроводе «Северный поток».

По словам представителя Кремля, новости об этом ЧП тревожные, они поступают как от «Газпрома», так и от компании-оператора, передаёт РИА Новости.

«Это очень тревожные новости, действительно речь идёт о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической, – подчеркнул Песков. – Это вопрос, связанный с энергетической безопасностью целого континента.

Как ранее писал «Эксперт», компания-оператор Nord Stream AG заявила, что на данный момент невозможно сказать что-либо по срокам восстановления инфраструктуры трубопровода «Северный поток» после повреждений, обнаруженных сразу на трёх ветках системы за последние сутки.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – подчеркнули в компании.

