В Москве разработали бортовой авиационный кабель повышенной прочности

Московское промышленное предприятие разработало авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, способный заменить зарубежные аналоги. Об этом сообщил 27 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Одна из компаний столицы разработала бортовой авиационный оптический кабель повышенной прочности для комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования. Ранее подобные изделия привозили в Россию преимущественно из-за рубежа. В ближайшее время предприятие планирует изготовить опытную партию таких кабелей и провести их предварительные испытания. Планируется, что в серийное производство разработка поступит в 2023 году», – рассказал Владислав Овчинский.

По его словам, изделие используют для визуализации параметров полета, а также в системах навигации и радиолокации. Кабель изготавливают с распределенными силовыми элементами, поэтому он стойкий к растяжению, изгибам и раздавливающим нагрузкам. Он способен обеспечивать высокую скорость передачи данных даже в условиях экстремальных перегрузок: рабочий диапазон составляет от —60 до +150 градусов Цельсия. При этом диаметр изделия составляет всего 1,8 мм. Почти все материалы, из которых изготовлен кабель, отечественного производства.

Кабель может даже выдержать удар молнии, сообщил руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия «Спецкабель» Андрей Гусев. «Разработка может применяться в авиации, ракетостроении, на флоте, а также использоваться для линий электропередач в качестве чувствительного элемента измерителей токовых нагрузок», — добавил он

По оценкам властей Москвы, сегодня в столице кабельно-проводниковую продукцию выпускают 11 предприятий. Они постоянно совершенствуют свои товары и наращивают объемы производства.

ООО НПП «Спецкабель» работает на рынке 25 лет, входит в число системообразующих предприятий. В этом году компания получила статус промышленного комплекса, за счет чего она может пользоваться налоговыми льготами и ежегодно экономить около 4 млн рублей. Основные направления деятельности компании — производство кабельно-проводниковой продукции, разработка новых видов кабелей, а также проведение испытаний в собственной сертифицированной лаборатории.