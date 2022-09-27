В Москве резко снизился спрос на аренду жилья

Поисковые запросы на аренду квартир в Москве после объявленной 21 сентября частичной мобилизации снизились на 15% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства недвижимости «Циан». В компании «Этажи» оценили падение спроса на 10% по отношению к данным на начало сентября, и на 15% за год.

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«После 21 сентября на московском рынке количество квартир, предлагаемых к аренде, увеличилось на 7%. Это связано и с ростом объема нового предложения, и со снижением активности аудитории. Снижение в сентябре сопоставимо с реакцией рынка в конце февраля 2022 года, когда спрос на аренду квартир в Москве за неделю упал на 14%», — отметил руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

По словам главы Apple Real Estate Данила Савченко, спрос на аренду элитной недвижимости в Москве упал сразу на 50%. Такую реакцию рынка он сравнил с началом пандемии коронавируса в 2020 году, когда многие уехали в другие регионы, страны, или предпочли арендовать квартиры подешевле.

Последние изменения на рынке аренды уже отразились на ценах. Арендаторы, снимавшие квартиры по прошлогодним высоким ставкам, начали подыскивать более комфортное жилье с дисконтом.

«Одни собственники стараются сдать жилье по прежним августовским ставкам, другие начали демпинговать и при долгосрочных договорах аренды с предоплатой согласны делать дисконт и сдавать квартиры на 10–15% ниже летних ставок», — сообщил эксперт по продаже и аренде жилой недвижимости компании «Этажи» Андрей Сердюк.

