В России утих ажиотажный спрос на наличные

После резкого роста спроса на наличность 22-23 сентября Центробанк зафиксировал не менее резкое падение этого показателя. На 26 сентября спрос сократился до 3,7 млрд рублей, следует из статистики регулятора.

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По данным ЦБ, 22 и 23 сентября были зафиксированы рекордные за последние полгода объемы наличных денег в обращении. 22 сентября спрос на наличные вырос в девять раз, до 132,1 млрд рублей. 23 сентября показатель снизился до 114,2 млрд рублей, а по итогам прошедших выходных, в понедельник, 26 сентября, упал в 30 раз, до 3,7 млрд рублей.

Согласно статистике регулятора, рекордный скачок спроса на наличные был зафиксирован 25 февраля — тогда объем денег на руках у населения за сутки вырос до 1,4 трлн рублей.

По состоянию на 1 сентября, в общем объеме денежной базы в широком определении объем наличности на руках у россиян Центробанк оценивал в 14,23 трлн рублей. За август показатель вырос на 86,7 млрд рублей (0,6%).

