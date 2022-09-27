В Санкт-Петербурге заработал первый логистический центр «Яндекс.Маркета»

«Яндекс.Маркет» открыл в Санкт-Петербурге первый логистический центр, который будет отправлять товары по всей России.

Об этом сообщает ТАСС.

«Это первый большой склад Маркета в Северо-Западном федеральном округе. Наша задача — привлечь еще больше предпринимателей из Петербурга, Ленобласти и всего Северо-Западного округа для того, чтобы они получили возможность продавать свои товары по всей России. Мы гораздо больше экономим времени на сборе заказов для того, чтобы быстрее его отправить нашему клиенту», — сказал директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Яндекс» Дмитрий Русаков, выступая на церемонии открытия объекта. Он отметил, что новый комплекс поможет предпринимателям осуществлять доставку по всей России.

По его словам, площадь объекта составляет 16 тыс. кв. м.

По словам вице-губернатора региона Андрея Полякова, при выходе на полную мощность центр сможет обрабатывать до 150 тыс. мелко- и крупногабаритных товаров в сутки. Он отметил, что вся интеллектуальная система комплекса разработана в России. «Это позволяет сделать товар доступнее, а доставку быстрее. Для малого бизнеса это возможность прямого доступа к покупателю, что тоже во многом предопределяет выбор человека, когда он определяет, какой товар, какого качества и цены ему нужен. Наличие таких логистических складов в Петербурге позволяет ускорить способ приобретения товаров, ассортимент которых доступен для населения Петербурга», — отметил чиновник.

Ранее «Яндекс.Маркет» открыл логистические центры в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге.

В начале лета ретейлер начал сотрудничать с несколькими сотнями самозанятых. Теперь подключиться к маркетплейсу могут и другие продавцы, которые торгуют товарами собственного производства и официально работают на себя. Для этого им необходимо получить статус самозанятого в налоговой, создать личный кабинет на Маркете, выбрать модель партнёрства и добавить товары на сервис. Обычно это занимает 1–2 дня.