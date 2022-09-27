Ветеран израильской разведки рассказал об ошибке Запада при оценке ядерных планов России

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми рассказал об ошибке Запада при оценке ядерных планов Москвы.

По его мнению, США и их союзники глубоко заблуждаются, когда считают Россию способной применить тактическое ядерное оружие. Как считает эксперт, для такого удара нет целей, не то что на Украине — в Европе, передаёт Общественная служба новостей.

«Надо понимать, что современное оружие позволяет обойтись без этого, – подчеркнул бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», – В ходе учений Россия достаточно открыто демонстрировала готовность к использованию стратегических систем».

Все они на Западе, отметил он, начиная от разведки и дальше, допускают колоссальную, грубейшую ошибку.

«Хочешь знать, к чему противник готовится – смотришь, какие манёвры он проводит, что он тренирует. Что российская армия отрабатывала, то они и получат», — резюмировал Яков Кедми.

Ранее «Эксперт» писал, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо.

«В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства», – пояснил политик.