Вице-мэр Ефимов: инвесторы построят в Москве 48 заводов благодаря поддержке города

Власти Москвы с 2016 года одобрили передачу инвесторам более 211 га земли под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Участки передали в аренду сроком на 5 лет без торгов, сообщил 27 сентября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, что по условиям МаИП землю передают по минимальной цене, то есть без аукциона. Взамен инвестор обязуется создать производство, имеющее важное экономическое значение для Москвы, и новые рабочие места.

«За 6 лет столица приняла решение предоставить инвесторам в аренду без торгов земельные участки общей площадью более 211 га для реализации 48 промышленных масштабных инвестиционных проектов. Инвесторы возведут в городе производства строительных материалов, электроники, пищевой продукции, одежды, мебели, медицинских изделий и других необходимых товаров», — рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, объем запланированных инвестиций в эти предприятия превышает 130 млрд рублей. Больше всего одобренных проектов — 14 — связаны со строительной отраслью.

Девелоперы особенно в последние годы активно стали пользоваться возможностью получить землю целевым назначением в рамках МаИП. Проекты сейчас находятся на разных этапах реализации. А три завода уже запущены: они выпускают автокомпоненты, строительные материалы и мясную продукцию.

По итогу реализации 48 масштабных инвестпроектов в столице появятся новые производственные площадки, где смогут работать более 30 тыс. человек, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Например, около 5,5 тыс. граждан получат возможность трудоустроиться на предприятия строительной отрасли, а на заводах по выпуску пищевых продуктов будет занято более двух тыс. жителей», — подчеркнул он.