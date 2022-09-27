ЯRUS начал с трейлеров, а продолжил премьерным показом

Социальная сеть ЯRUS снова приглашает на эксклюзивную премьеру. На этот раз зрители увидят уже не трейлер, а весь фильм. Картина называется «Лучшие в аду».

Военный боевик от создателей «Солнцепека» Евгения Пригожина и Алексея Нагина снял режиссер Андрей Батов, запомнившийся своим предыдущим фильмом «Турист». Как можно понять из трейлера, который посмотрели более 3 млн человек, его новая работа отличается не меньшим размахом визуального ряда. Премьера в ЯRUS намечена на 5 октября. Показы будут проходит каждый день до 10 октября, а затем фильм станет доступен в онлайн-кинотеатрах и стриминговых сервисах.

Создатели интригуют зрителей, не разглашая перипетии сюжета, а только подогревают интерес громкими слоганами: «Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими» и «У нас есть контракт, контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью».

Главные роли в фильме «Лучшие в аду» исполнили Георгий Болонев, Дмитрий Мурашев, Георгий Маришин, Захар Черезов, Юрий Евдокимов, Сергей Беспалов, Глеб Денисов, Алексей Кравченко, Владислав Демин, Антон Багмет. Производством картины занималась кинокомпания Aurum Production, которая выпустила ленты «Ржев», «Солцепек», трилогию «Шугалей», «Гранит» и «16-й».

ЯRUS не впервые поддерживает российские премьеры. Ранее на платформе выходили трейлеры семейной драматической комедии «Папы против мам» и документального фильма про культового идола югорских народов «Золотая баба», снятого лауреатом ТЭФИ, киноакадемиком, заслуженным деятелем кульутры ХМАО Ринатом Халилуллиным.

«Как автору уникального видеоконтента мне бы хотелось, чтобы киноленту о югорском идоле увидело как можно больше жителей страны, и российская социальная сеть ЯRUS идеальна подошла для этой цели»,— сказал Ринат Халилуллин, автор и режиссер документального фильма «Золотая баба».

Поддержать российское кино в непростое для индустрии время - одна из целей социальной сети нового поколения ЯRUS с 6-миллионной аудиторией пользователей.