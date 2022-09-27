Экономике Европы предрекли сильную боль

В Брюсселе явно просчитались с последствиями энергетических санкций против России и отказа от российских энергоносителей. Сейчас это становится все очевиднее, думается, и в Еврокомиссии. Так же, как и то, что Европа рискует столкнуться этой зимой с трудностями, которые могут превзойти последствия мирового финансового кризиса 13-летней давности.

Всеевропейская рецессия становится все очевиднее и неизбежнее, считает Bloomberg. Экономисты оценивают вероятность ее наступления в еврозоне в следующие 12 месяцев в 80%. Энергоемкие отрасли, включая химическое производство, металлургию, автомобильную промышленность, ждет очень трудная зима. Несмотря на все старания властей очень трудная зима, похоже, ждет и население Европы.

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Bloomberg Economics полагает, что ВВП Евросоюза снизится на 1%. Причем, падение начнется уже в четвертом квартале. Следует иметь в виду, что речь идет о благоприятном сценарии развития событий. Если, например, зима будет холодной и ЕС не удастся эффективно разделить скудные запасы топлива, то спад может быть и на уровне 5%. Т.е., приблизительно, на уровне спада в 2009 году, когда Европа была охвачена так же, как вся планета, финансовым кризисом.

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Но даже в лучшем случае экономику еврозоны в 2023 г., считает Bloomberg, будет ждать третий по силе после Второй Мировой войны спад. Причем, Германия будет среди стран, которая столкнется с самыми большими проблемами.

«Главное условие процветания немецкой экономики, говорится в заявлении Evonik Industries AG, одной из крупнейших в мире химических компаний,- и особенно нашей (химической) отрасли заключается в постоянном наличии энергии, в том числе и из ископаемых видов топлива, по приемлемым ценам».

Все сейчас говорит о том, что сотен миллиардов евро, уже потраченных правительствами европейских стран на помощь населению и бизнесу, может оказаться недостаточно.

«Европа, несомненно, движется в довольно глубокую рецессию»,- уверен бывший главный экономист МВФ Морис Обстфельд, который сейчас работает в Институте мировой экономики Петерсона.

Ситуацию осложняет совпадение энергетического кризиса по времени с очень высокой инфляцией, которая заставляет ЕЦБ поднимать учетную ставку с невиданной в Старом Свете скоростью. Глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила вчера, что ЕЦБ будет поднимать ставку, как минимум, еще несколько месяцев. Инвесторы ждут на следующей встрече руководства банка, которая состоится 27 октября, очередного увеличения учетной ставки на 0,75%.

Некоторые экономисты боятся, что нынешний энергетический кризис может оказаться сильнее нефтяного кризиса семидесятых годов прошлого века. Причем последствия могут быть такие, говорит экономист Джейми Раш из Bloomberg, что их не в состоянии предвидеть даже просчитываемые компьютером сценарии.

Данные, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что активность в частном секторе в еврозоне снижается в сентябре третий месяц подряд. Достаточно сказать, что индекс менеджеров по закупкам, рассчитываемый S&P Global, снизился до минимума 2013 года. Одновременно кризис подорвал доверие потребителей до рекордного минимума.

Радоваться действительно особенно нечему. Цены на газ и энергию сейчас снизились после покорения в августе очередных рекордных высот, но они все равно остаются в некоторых регионах Европы более чем в 6 раз выше привычных. При таких ценах тысячи компаний просто не могут долго работать без поддержки правительств.

В Bloomberg Economics считают базовым сценарий, при котором поставки российского газа остаются на уровне 10% от поставок 2021 года. При таком тяжелом сценарии даже с поддержкой правительств обвал доходов окажется таким мощным, что спровоцирует рецессию.

При плохом сценарии учитываются поставки российского газа менее 10%, холодную, как в 2010 году, зиму и низкое производство энергии из возобновляемых источников. В этом сценарии в ЕС могут начаться распри, газовые цены могут превысить 400 евро, а инфляция – достичь в следующем году 8%. Объединение всех этих негативных причин как раз и может привести к падению ВВП этой зимой почти на 5%.

Конечно, политики, которые открыли финансовые шлюзы, чтобы предотвратить экономическую катастрофу во время пандемии, борются сейчас теми же средствами и с энергетическим кризисом. Сейчас они оказались перед выбором: продолжить и дальше истощать общественные финансы все новыми программами помощи населению и бизнесу или рассказать избирателям, как они допустили кризис и выпустили его из-под контроля.

Еврокомиссия предложила ряд мер помощи населению, включая налог на прибыль энергетических компаний, который поможет собрать 140 млрд евро; усиление ликвидности в энергетическом секторе и обязательное снижение пиковой мощности. Германия национализирует энергетического гиганта Uniper SE, а Франция планирует заложить в бюджет 16 млрд евро для того, чтобы в следующем году цены на энергию и газ выросли не более чем на 15%, хотя все понимают, что для очередной программы помощи понадобятся десятки миллиардов евро. Уходящее правительство Марио Драги в Италии одобрило план помощи компаниям в размере 14 млрд евро. Нидерланды намерены выделить на помощь домохозяйствам 17,2 млрд евро. В аналитическом центре Брейгеля суммировали все расходы европейских правительств на борьбу с энергетическим кризисом и утверждают, что по состоянию на середину сентября на эти цели было потрачено 314 млрд евро. Эти расходы – серьезный удар по общественным финансам Европы. Саймон Тальяпьетра из центра Брейгеля считает их «несомненно неустойчивыми с фискальной точки зрения».

Подводя итог размышлениям о том, что ждет Европу в ближайшем будущем, Bloomberg приходит к выводу, что энергетический кризис и все проблемы, которые он с собой принес, не пройдут через три месяца, а продлятся, не исключено, пару лет.