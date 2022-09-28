30 сентября в Соборной палате выступит выдающаяся пианистка Наталия Трулль

30 сентября в сопровождении Квартета им. В.А. Берлинского выступит выдающаяся пианистка, заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории Наталия Трулль. Музыканты представят вечер немецкой камерной музыки - Фортепианный квинтет ми-бемоль мажор Роберта Шумана и Второй струнный квартет Иоганнеса Брамса. Произведения эпохи романтизма будут представлены в Соборной палате – обладающем неповторимой акустикой большом зале Московского епархиального дома, расположенном в самом центре Москвы. Бережно восстановленные интерьеры и уникальная атмосфера позволят каждому посетителю насладиться великой музыкой в великолепном пространстве.



Наталия Трулль – известная пианистка и профессор Московской консерватории. Ее творческий облик составляют глубокое содержание, музыкальная чуткость и высочайшее мастерство исполнения. Ей никогда не изменяет вкус, и каждое её выступление всегда концептуально продумано. «У Трулль выверена каждая фраза, каждая деталь, да и в общем замысле всегда присутствует точно разработанный и последовательно выполненный художественный план», - говорил известный пианист Сергей Доренский о выступлении Наталии на Конкурсе Чайковского в 1986 году, когда пианистка получила вторую премию. Она выступала практически со всеми ведущими российскими оркестрами, а также с широко известными зарубежными коллективами: Лондонским симфоническим, Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, «Тонхалле-оркестр» (Цюрих, Швейцария), симфоническими оркестрами Монте-Карло, Сантьяго, Чили и другими.



На концерте также выступит Квартет им. В.А. Берлинского в составе Романа Филипова (I скрипка),

Фёдора Калашникова (II скрипка), Павла Романенко (альт) и Михаила Калашникова (виолончель).

Коллектив, получивший I премию на IV Международном конкурсе камерных ансамблей имени Николая Рубинштейна (Москва, 2021), создан в 2016 году. В квартете играют молодые музыканты, заслуживающие сосредоточенного внимания любителей и специалистов. Артисты бережно относится к отечественным традициям струнной игры в ансамбле, обогащая их за счёт средств выразительности, присущих современному музыкальному языку. В сезоне 2022/2023 Квартет имени Валентина Берлинского выступает с Евой Геворгян, Наталией Трулль, Алексеем Мазуром, Константином Емельяновым, Новым Русским Квартетом, Еленой Поповской, Яковом Кацнельсоном в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах страны.