Акции дня: бумаги «Распадской» торговались хуже рынка

Акции угольной компании «Распадская» дешевели по итогам сессии на Мосбирже в среду, 28 сентября. Котировки опустились на -6,70% до 204 рублей за штуку.

Трейдеры продавали акции из-за увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что может негативно сказаться на доходах «Распадской» и как следствие дивидендах. Ставка налога будет временно увеличена с 1 января по 31 марта на все виды угля, кроме бурого. В среду стало известно, что доходы бюджета от экспортной пошлины на уголь и удобрения могут составить 135,591 млрд рублей в 2023 году.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,53% до 1963,86 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2% до 1074,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:38 мск составила 88,08 долларов за баррель (+3,78%). Российская валюта укреплялась – 57,54 руб. за доллар.