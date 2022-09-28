Акции и рубль разошлись в разные стороны

Утренние негативные ожидания большинства фондовых аналитиков сегодня оправдались. Рынок акций открылся уверенным ростом, в первый час торгов преодолел техническое сопротивление 2000 пунктов, но удержаться выше этой отметки не смог. На закрытии основных торгов Индекс Мосбиржи был чуть ниже 1964 пункта.

По итогам дня формально Индекс Мосбиржи вырос на 0,5%, но этот рост был вызван подъемом котировок высоколиквидных акций на вчерашней вечерней сессии, когда Индекс не рассчитывается.

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Из высоколиквидных акций худший результат показал «Норильский Никель», акции которого снизились на 3,2%. Никаких негативных новостей по компании не было, стоимость основной продукции ГМК на мировом рынке изменилась не принципиально. В отношении бумаги инвесторы сейчас руководствуются техническим анализом: «Норникель» закрепился ниже технической поддержки 15 тыс. руб., и в отсутствие драйверов роста продолжил снижение. Первая остановка, до которой осталось пройти 800 руб., может произойти в районе 12 тыс., а если от нее не наметится разворот, то бумага способна подешеветь еще на 2–2,5 тыс. руб.

Несмотря на опубликованную вчера отличную отчетность «Газпрома» за первое полугодие и 24-процентную дивидендную доходность его акций, бумага подешевела на 2,4%. Причина распродажи кроется в том, что «Газпром» в лучшем случае многие месяцы, а в худшем несколько лет не сможет нарастить поставки газа в Европу после разрушения всех веток «Северных потоков». Кроме того, на бумагу давят налоговые инициативы правительства.

«Дополнительный НДПИ в год будет 600 млрд рублей, что позволит "Газпрому" находиться едва в прибыли. За 2023 год дивидендов может и не быть в таком случае. Поэтому после выплаты дивидендов за первое полугодие 2022 г. (они должны быть одобрены 30 сентября) акции могут уйти в глубокое пике», — предупреждают аналитики ИФК «Солид».

Хуже рынка выглядел сегодня и Сбербанк (-2,1%), который вчера без каких-либо поводов был в числе лидеров роста.

Однако если в понедельник инвесторы распродавали акции широким фронтом, то сегодня они стали искать идеи для покупок. Так, на 3,4% подорожал «Яндекс», который вряд ли попадет под новые возможные санкции Запада и имеет хорошие перспективы продолжать развивать бизнес.

На 1,75% выросли акции «Газпромнефти», от которой ждут промежуточных дивидендов по примеру ее материнской компании.

В ожидании распределения полугодовой прибыли на 0,9% подорожал «Лукойл».

Не исключено, что на вечерних торгах ситуация, благодаря внешнему фону, начнет улучшаться. Во второй половине дня в рамках технического отскока резко упал курс доллара к корзине мировых валют и более чем на процент растут американские фондовые рынки. Нефть на это отреагировала подорожанием почти на 3%, до $87 за баррель. Этот мировой позитив, который вполне способен оказаться кратковременным, может быть отыгран отечественными инвесторами вечером — путем покупок высоколиквидных акций.

Рубль сегодня совершил довольно неожиданный рывок, подорожав к доллару на 1,6%. К закрытию основных торгов на Московской бирже доллар стоил 57,54 рубля.

«Угроза санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран подталкивает многих физических и юридических лиц избавляться от них», — отмечает Дмитрий Бабин из БКС.

При этом объем торгов сегодня был высоким. Так, по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано более 120 млрд руб. Это много для конца месяца, когда ранее крупные экспортеры снижали объем продажи валюты после окончания периода уплаты налогов.

Возможно, рост оборота торгов связан с тем, что экспортеры стали избавляться от резервов в токсичных валютах, а также с усилением активности спекулянтов, которые стали играть на укрепление рубля. При верности этих предположений пара доллар-рубль уже на этой неделе вполне может уйти к первой цели снижения — отметке 55.