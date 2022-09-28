Боррель назвал недопустимой умышленную дестабилизацию европейской энергетической инфраструктуры

По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, все имеющиеся на данный момент сведения указывают на то, что инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются результатом умышленных действий.

Заявление главы европейской дипломатии опубликовано на сайте Совета ЕС.

«Вопросы безопасности и охраны окружающей среды имеют первостепенное значение. Эти инциденты не являются случайным совпадением и затрагивают всех нас. Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренного действия. Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности о том, что произошло и почему», — отметил Боррель.

Он заверил, что любая целенаправленная дестабилизация европейской энергетической инфраструктуры неприемлема и «получит решительный ответ».

Ранее с аналогичным заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пригрозила ответом на «преднамеренное нарушение» энергетической инфраструктуры Европы, не пояснив, кто мог совершить подобные действия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал произошедшее диверсией, однако кто мог ее совершить, уточнять также не стал. Между тем накануне, 27 сентября, бывший министр иностранных дел Польши в социальных сетях поблагодарил за повреждение газовых магистралей США.

Три утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» рядом с датским островом Борнхольм были обнаружены в течение нескольких часов 26-27 сентября. Компания-оператор Nord Stream AG назвала повреждения на газопроводах беспрецедентными и заявила, что на данный момент невозможно сказать что-либо по срокам восстановления магистралей. Власти Дании и Швеции рассматривают произошедшее как намеренное действие. В районе ЧП установлена пятимильная запретная зона для судоходства, закрыто воздушное пространство.