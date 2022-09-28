Дания будет готова начать расследование на «Северных потоках» только через одну-две недели

Необходимо подождать одну или две недели, прежде чем начать расследование аварий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом заявил министр обороны Дании Мортен Бодсков, передает «Интерфакс».

«Учитывая информацию о том, сколько газа осталось в трубах, и то, когда давление в трубопроводе снизится, можно сказать, что уйдет одна-две недели на то, чтобы на зоне, где произошли инциденты, стало безопасно», — сказал чиновник. Ранее Бодсков встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить ситуацию с газопроводами, отмечает агентство.

В понедельник, 26 сентября, произошла утечка на одной из ниток газопровода «Северный поток — 2» недалеко от датского острова Борнхольм. Позже стало известно об утечках газа на обеих ветках «Северного потока — 1». В Копенгагене предположили, что повреждение газовых магистралей могло стать результатом умышленных действий. На это указывают и выводы шведских сейсмологов, сообщивших о взрывах в районе трубопроводов. О преднамеренном характере повреждений двух газопроводов системы «Северный поток» заявили власти США и руководство Евросоюза.

Посольство РФ в Дании назвало повреждение «Северных потоков» диверсией против энергетической безопасности России и Европы и потребовало, чтобы все причастные к инциденту стороны были достоверно установлены. В дипмиссии напомнили, что Москва после остановки «Северного потока» из-за неисправного двигателя не раз предлагала начать поставки газа по «Северному потоку — 2», что помогло бы Европе выйти из энергетического кризиса. «Приведение этого газотранспортного маршрута в негодность выгодно лишь тем, кто является противником возможного энергетического взаимодействия между Европой и Россией и любыми средствами добивается полной остановки поставок российских энергоносителей в европейские страны», — подчеркнули в посольстве.