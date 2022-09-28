ФАС предупредила о недопустимости повышения цен на обмундирование

В связи с жалобами граждан на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также медизделия и лекарственные препараты, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила всех участников товаропроизводящей цепочки об обязанности неукоснительно соблюдать антимонопольные требования. В противном случае будут приняты соответствующие меры, сообщается на сайте ФАС.

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«Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары», — говорится в сообщении ФАС.

В антимонопольной службе заверили, что в случае обнаружения признаков недобросовестных действий и спекуляций отдельных продавцов, будут приняты меры реагирования.

Ранее СМИ сообщили, что после объявленной частичной мобилизации цены на спальные мешки, термобелье и удобную обувь выросли на 10-20%. На фоне увеличившегося спроса подорожали также обезболивающие, антисептические и жаропонижающие препараты, а также перевязочные материалы и пластыри.

