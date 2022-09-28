Пушилин назвал героями всех, кто принял участие в референдуме по присоединению к РФ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выехал в Москву для завершения юридической процедуры вхождения региона в состав РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

«Документ на руках, протокол (итоговый протокол голосования на референдуме о вхождении в РФ — прим.) на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас», — цитирует Пушилина агентство.

Политик поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании по вопросу присоединения к России. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», — подчеркнул он.

Также в столицу направляется глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, передает РБК.

По итогам прошедших 23-27 сентября референдумов присоединение к России поддержали 99,23% жителей ДНР и 98,42% жителей ЛНР.

В Херсонской и Зпорожской областях эти цифры составили 87,05% и 93,11% соответственно.