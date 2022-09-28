Главу ЧОП, охранявшего ижевскую школу, где произошла стрельба, отправили под домашний арест

Суд в Ижевске избрал меру пресечения для директора частной охранной организации по делу о стрельбе в школе №88.

Глава предприятия «Щит», сотрудники которого обеспечивали охрану учебного заведения, отправлен под домашний арест на два месяца, передает «Интерфакс».

Директор ЧОП обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В понедельник, 26 сентября, выпускник ижевской школы №88 Артем Казанцев открыл стрельбу в здании учебного учреждения. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди которых 22 несовершеннолетних.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом»), части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), а также по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Накануне, 27 сентября, председатель СКР Александр Бастрыкин провел в связи с расследованием уголовного дела оперативное совещание в Ижевске. «На месте происшествия глава ведомства получил исчерпывающую информацию об имевшейся системе охраны, контрольно-пропускном режиме, ограждении территории, наличии системы видеонаблюдения, маршруте движения злоумышленника», — сообщила пресс-служба ведомства.