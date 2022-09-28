Грузинские каникулы в LES OLE

В меню: современные эксперименты на грузинскую кухню. Начать знакомство можно с запеченного пхали из цукини и моркови с дроблеными грецкими орехами и соусом из ягод кизила (320р.). Закуска подается с домашними хлебцами из пшенично-зерновой муки.

Неожиданный эксперимент шефа: нежная долма из говядины и овощей, которую сочетают с муссом из козьего сыра и гуакамоле (650р.). В качестве горячей закуски вариация на традиционный чкмерули — фаршированная трюфельной пастой куриная грудка, которая подается с теплым пхали из брокколи и сливочно-чесночным соусом (680р.)

Следующий этап мастерства «новой» грузинской кухни — симпатичные полосатые хинкали с креветками и соусом из мацони (590р./5 штук) и люля-кебаб из ягненка с сузьмой и фисташками (460р.)

Хинкали с креветками

На десерт — творение шеф-кондитера Les Ole Дианы Григорян. Это точная копия хинкали в белоснежном велюре с начинкой из темного шоколада и кизила (420р.)

Ну и какое же грузинское застолье без вина! Шеф-бартендер Александр Никитин подобрал мини-коллекцию вин: Саперави, Цинандали и Хванчкара из самого сердца Кахетии из винодельни Badagoni.

Эти вина отличаются богатой арома-палитрой и изготавливаются в соответствии с древними грузинскими традициями. Цены начинаются от 420р. за бокал.