Индекс Мосбиржи выпрыгнул за 2000, и…

Российский рынок продолжает демонстрировать чудеса. Вчера на вечерней сессии, несмотря на возобновившиеся распродажи в Америке и снижение нефти, по российскому рынку акций прокатилась волна уверенных покупок. Сегодня с утра рынок также находится в руках «быков» при том, что за азиатские торги нефть подешевела более чем на процент.

Из «голубых фишек» сильнее других растут тяжеловесные акции «Газпрома».

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При этом новостной фон по «Газпрому» продолжает ухудшаться. Газовая компания теперь лишилась даже теоретической возможности нарастить поставки газа в Европу из-за отсутствия технической возможности. Основной версией разрушения всех трех веток «Северных потоков» называют диверсию.

В дополнение к этому растет конфронтация «Газпрома» с Украиной, которая требует международного разбирательства по поводу приостановки самой же Украиной прокачки газа через пункт «Сохрановка» после того, как эта станция перешла под контроль ЛНР.

«”Газпром” сообщил, что Россия может ввести санкции, если иск не будет отозван. Так что растут риски остановки поставок в Европу и через Украину (сейчас поставки составляют порядка 15 млрд куб. м в год)», - предупреждает Василий Карпунин из БКС.

Но пока спрос на акции «Газпрома» обеспечивает жадность, ведь дивидендная доходность бумаги составляет около 24%. Зампред компании Фамил Садыгов вчера еще раз прозрачно намекнул, что в пятницу собрание акционеров утвердит решение о выплате полугодовых дивидендов.

Возобновился спрос на акции «Акрона» и «Фосагро» на фоне появления информации о том, что Евросоюз смягчит санкции и снимет запрет на перевозку российских удобрений и цемента. Если это произойдет, что производители удобрений за счет роста экспорта и его удешевления в значительной мере компенсируют негативные последствия от планируемого повышения налоговой нагрузки на отрасль.

В течение первого часа торгов индекс Мосбиржи рос на 2,5%. Но основной вклад в этот подъем был сделан вчера в ходе вечерней сессии, когда расчет Индекса Мосбиржи не ведется. Индикатор даже начал тестировать на прочность важную отметку 2000 пунктов, закрепление выше которой позволит рассчитывать на уход рынка в боковик с границами 2000-2200 пунктов. Но уверенно пройти этот уровень сходу пока не удается: будучи в 10.39 на отметке 2015, Индекс уходил ниже круглого значения, а в 12.13 показывал 2000 “с копейками”.

Для продолжения роста и пробоя сопротивления нужно как минимум прекращение роста курса доллар на мировой арене, что позволит подрасти сырьевым товарам и западным акциям. Пока же Индекс доллара продолжает обновлять исторические максимумы. Сегодня «американец» дорожает к корзине мировых валют на четверть процента.

Аналитики не исключают, что ФРС США будет предпринимать меры для недопущения дальнейшего роста курса доллара, резко снижающего конкурентоспособность американской экономики.

Очень осторожны сейчас в своих прогнозах российские аналитики. Многие из них сегодня с утра пишут, что наблюдаемый рост российского рынка акций имеет характер технического отскока, а вероятность повторного ухода Индекса Мосбиржи в район 1900 пунктов высока. Основные риски для фондового рынка эксперты видят в геополитике.

Рубль продолжает жить своей размеренной и прогнозируемой жизнью. С утра, как это часто бывает в последние дни, российская валюта дешевела к доллару, но с открытием основных торгов в 10.00 мск. рубль начал отвоевывать потери. Если торги сегодня пойдут по сценарию последних дней, то стоит ждать укрепления рубля вплоть до обеда и небольшого его снижения под занавес торгов.

Пока не появится достоверная информация о сроках введения нового бюджетного правила или четких сигналов на то, что Запад не будет вводить санкции, парализующие торги долларом в России, рубль будет сохранять стабильность.