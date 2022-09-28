Россия и США столкнулись в борьбе за контроль над Интернетом

Несмотря на то, что Международный союз электросвязи (МСЭ) – подразделение ООН – привык оставаться в тени, не занимая первую полосу прессы, за кулисами решаются вопросы мирового значения в области телекоммуникации. Выбор между Россией и Америкой в приближающийся схватке определит судьбу Интернета на ближайшие несколько лет. На кону вопрос о том, останется ли онлайн-пространство относительно децентрализованной и открытой платформой или же станет более фрагментированным и перейдет под контроль государств и национальных компаний.

С одной стороны парной гонки Рашид Исмаилов, экс-заместитель министра Цифрового развития, связи и массовых коммуникация РФ. С другой – американка Дорин Богдан-Мартин, бывший директор Бюро развития МСЭ.

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Согласно их предвыборным тезисам, и Богдан-Мартин, и Исмаилов выдвигают одну и ту же опорную цель: обеспечить доступ к интернету абсолютно каждому человеку до 2030 года. Несмотря на общий девиз, их виденье мировой сети полярно расходится.

Богдан-Мартин сконцентрировалась на том, как сохранить существующий открытый онлайн-ландшафт, в то время как Исмаилов планирует «гуманизировать» цифровую инфраструктуру, а также усилить полномочия государств в регулировании сети. Помимо этого, по словам бывшего министра, он выдвинул свою кандидатуру, чтобы противостоять американскому «доминированию» онлайн.

От кода Морзе до космических спутников

Сегодня МСЭ технически находится под эгидой Организации Объединенных Наций, несмотря на то что он старше главного совещательного органа мира примерно на 80 лет. Когда-то Союз электросвязи отвечал за технические задачи, критически важные для своего времени – именно под их руководством был создан общий стандарт для алфавита Морзе и кодифицирован известный повсеместно сигнал SOS.

Сегодня МСЭ отвечает за актуальные технологические стандарты, координацию глобальной сети, взаимодействие правительств и частного сектора на Интернет-арене, а также обеспечение более широкого доступа к онлайн платформам (за последний пункт в особенности зацепились нынешние кандидаты).

Координация мировых телекоммуникаций – невоспетая, но важная работа. Так, МСЭ распределяет места на радиочастотах для всех стран мира и даже выделяет места на орбите для спутников связи. Именно благодаря их работе телефон с российской симкой может работать, скажем, в Японии и наоборот.

Традиционно в состав ООН могут входить исключительно страны-государства, но МСЭ, как ее дочерний орган, составляет исключение. В союз входят не только 190 стран, но также 900 корпораций и исследовательских институтов. Правда голосовать на выборах руководства коммерческие и научные организации не могут.

Кристен Корделл, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), назвала МСЭ «самым важным агентством ООН, о котором вы никогда не слышали». По ее словам, решения, принимаемые международным органом, «оказывают огромное влияние на повседневную жизнь».

Объединение Москва-Пекин против объединенной сети

В течение последних восьми лет организацией руководил Генеральный секретарь Чжао Хоулинь, который поднимался по служебной лестнице в разросшейся бюрократии МСЭ с тех пор, как покинул министерство электросвязи Китая в 1986 год.

Авторитарные государства, такие как Китай, считает Корделл, «увеличили свой интерес и активность в МСЭ». Их влияние на установление стандартов может привести к раздвоению Интернета. По словам Корделл, время, проведенное Хоулинем у руля организации, было отмечено «весьма благоприятными комментариями и решениями в поддержку китайских компаний». Эти компании, в свою очередь, расширили свое участие в МСЭ. Один только Huawei предложил организации около 2000 изменений стандартов за восемь лет руководства китайским представителем.

В 2019 году Хоулинь подписал меморандум о взаимопонимании между МСЭ и Экспортно-импортным банком Китая по расширению доступа в Интернет через Глобальный Юг в рамках китайской инициативы «Пояс и путь». Инициатива подверглась критике как форма неоколониализма: привлечение стран, особенно в Африке, к кредитам под высокие проценты, которые делают их зависимыми от китайских инвестиций.

Предложения китайских государственных предприятий и самого Пекина предполагают, по их словам, «новую эру интеллектуальной собственности» и якобы являются ответом на отсутствие инноваций в том, как обрабатываются данные на самых низких уровнях Интернета.

Критики считают, что Китай с его закрытой Интернет-системой пытается распространить более авторитарную модель на всю остальную глобальную сеть, продвигая местные компании и собственные менее прозрачные варианты передачи данных. В Интернете китайского типа под эгидой нового типа интеллектуальной собственности на самом деле «будет меньше свобод и открытости, так как правительство автократов сможет манипулировать им, пренебрегая правами человека», - дает достаточно резкую оценку Корделл.

Российский кандидат на место Чжао Хоулинь знаком с международной политикой Китая: Исмаилов три года был региональным вице-президентом в Huawei. Оттуда Исмаилов перешел в Министерство Цифрового развития, прежде чем присоединиться к Nokia, а затем к ПАО «ВымпелКом».

Факт того, что Китай стремиться вести закрытую Интернет-политику в целом не секрет. Но противники опасаются, что в следствии избрания российского представителя на пост руководителя МЭС, китайская модель проникнет во всю глобальную сеть.

Москва никогда не скрывала своих симпатий в отношении Пекина, в том числе, когда дело касается организации онлайн-пространства. Правительство РФ уже планировало ввести закон об изоляции Рунета, а в 2021 еще заключило соглашение с Китаем, утверждающее «сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент Интернета».

«Россия и Китай подчеркивают необходимость повышения роли Международного союза электросвязи и усиления представительства двух стран в его руководящих органах», - говорится в заключении соглашения.

Исмаилов бессомненно придерживается китайско-русского направления и открыто критикует взгляды своих оппонентов. «У американцев, пожалуй, аллергия на всех, кто имеет хоть какое-то отношение к Huawei», - сказал Исмаилов в своем официальном 30-минутном предвыборном видео. Он добавил, что «демонизация» китайской компании была произведена, по его мнению, «из страха перед конкуренцией».

Хотя бывший министр заявил, что «будет стремиться избежать политизации» организации, он также пообещал защищать Россию от последствий происходящего сейчас международного конфликта.

«Я хочу убедиться, что организация больше фокусируется на своих реальных целях — стандартизации частот и т. д.», - заявляет Исмаилов в том же видео. «Конечно, это не будет полностью возможно, потому что технологии сейчас являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, включая геополитику. Мы видим это по вводимым санкциям. На Россию давят во всех международных организациях — одни хотят лишить нас права голоса, другие вовсе исключить».

Россия – не Запад

С обратной стороны гонки – Богдан-Морис. При ее победе, МСЭ впервые будет руководим женщиной, а также первым представителем США с 1965 года. При этом, выбор ее кандидатуры от лица Соединенных Штатов не случаен.

С 2014 года Чжао Хоулинь единолично выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя МСЭ и не встретил сопротивления. В 2018 году за него вновь проголосовали 176 из 178 стран. С ростом влияния МСЭ, а также с усилением антикитайской тактики администрации Трампа, безапелляционные победы Хоулиня стали все больше тревожить американцев. В этом году они впервые серьезно относятся к выборной гонке в подразделении ООН, выдвинув Богдан-Мартин, обладающую доверием нынешней администрации в Штатах, а также самого МСЭ, где она уже успела накопить стаж.

Бывшая руководительница Бюро развития МСЭ теперь активно форсирует свою предвыборную кампанию: в соцсетях появляются один за другим посты о ее встречах с главами гражданских и технических организаций. Для Союз электросвязи и его потенциальной руководительницы – это невиданный ажиотаж.

О том, что такие яростные попытки занять должность призваны ограничить доступ Китая и Россия к организации, в Америке не скрывают: враждебная позиция высказывается на прямую.

В феврале Соединенные Штаты назначили посла Эрику Баркс-Рагглз ответственной за конференцию МСЭ с приказом добиться избрания Богдан-Мартин. В конце прошлого года в своем выступлении Баркс-Рагглз заявила, что эти шаги призваны «противодействовать усилиям таких стран, как Китайская Народная Республика и Россия, подорвать международных законы и стандарты». Президент США Джо Байден также выступил с заявлением в поддержку Богдан-Мартин.

Исмаилов тем временем не стесняется перетягивать одеяло на свою сторону, бросаясь ответными аргументами. «Можно четко проследить, что человечество разделено на два лагеря: развивающиеся страны и Запад», — говорит он в своем предвыборном ролике. При этом, по его словам, именно Запад в узком смысле (то есть, США и Европа) выступает монопольным субъектом в отношении Интернета.

«Они [Запад] поощряли экстремистские ресурсы на своих платформах и в то же время уничтожали всех, кто идет против общепринятой позиции», — добавляет Исмаилов, приводя в качестве яркого примера бан в соцсетях Дональда Трампа. К нарушению западных стандартов свободы слова Исмаилов также отнес блокировку российских СМИ, таких как RT, в США и Европе.

Исмаилов провел резкое сравнение: разработка ядерного оружия Советским Союзом, а затем Китаем «поубавила всеобщие амбиции и сделала восприятие риска очень ощутимым». По его словам, в телекоммуникационном пространстве такой гонки ядерных вооружений еще не было.

Пока никто из экспертов, с которыми удалось поговорить англоязычному журналу о технологиях WIRED, не вызвался точно предсказать чью-либо победу. Несмотря на то, что в последние месяцы Россия потеряла ряд крупных голосов в ООН, гонка за пост генерального секретаря — в отличие от многих других выборных кампаний в международной организации — завершится тайным голосованием, оставляющим место для выражения скрытых симпатий.

Отчасти притягательность российской кандидатуры на этих выборах связана с макроэкономикой: договор между Пекином и Россией, несомненно, выгоден для ряда стран, которые стремятся обладать широким спектром полномочий по регулированию своих внутренних сетей.

В любом случае, гонка на высшем уровня не будет единственной значимой в этом году, а лишь частично определит судьбу Союза. В конце сентября члены МСЭ также выберут ряд старших должностных лиц и членов нового внутреннего совета – в организации, распространяющей свое влияние на все страны мира, ключевые решения в любом случае не будут приниматься одной значимой фигурой.

Тем не менее, по словам Йорана Марби, генерального директора Icann, основного администратора технической инфраструктуры Интернета, победа Исмаилова может означать более закрытое и более раздробленное-онлайн пространство, образ которого будет подстраивать под себя каждая конкретная страна. Речь не идет о доминации Китая или России, а скорее о сети, которая уже не будет «скоординирована, как одно общее мировое пространство».