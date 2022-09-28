Мобилизованных не освободили от уплаты коммуналки

На портале Объясняем.рф дан ответ молодому человеку, который проживает один и переживает, как в случае мобилизации он сможет оплачивать услуги ЖКХ. Ему предложили заранее обратиться в управляющую организацию для заключения соглашения о рассрочке и посоветовали еще два предпочтительных варианта решения этой проблемы.

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«Кроме того, для регулярной оплаты коммунальных услуг гражданин может установить автоплатеж в личном кабинете управляющей компании или банковском приложении. Если человек не успел заранее сообщить о своем отсутствии в управляющую организацию и не платит при этом за ЖКУ, то он по возвращении домой имеет право подать заявление о погашении долга в рассрочку», — поясняется на портале.

Там также сообщили, что в данный момент на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о введении моратория на начисление пеней за оплату ЖКУ для мобилизованных и принимающих участие в СВО.

