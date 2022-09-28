Мобилизованные не потеряют свои рабочие места

Совет Федерации 3-4 октября 2022 года рассмотрит принятые Госдумой законы о трудовых гарантиях для мобилизованных граждан. Решение по данному пакету законопроектов ожидается положительное. Об этом РИА «Новости» сообщила председатель Комитета по соцполитике верхней палаты парламента Инна Святенко.

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Проводят деньгами, встретят отпуском

Вслед за исполнительной властью законодатели защитят тех, кто подлежит мобилизации, от потери работы, гарантировав им сохранение рабочих мест. Данная мера является актуальной, ведь, как пояснила в комментарии «Эксперту» адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева, в соответствии с действующим законодательством, а именно — со статьей 83 ТК РФ, призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу является основанием для прекращение трудового договора «по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон».

То есть, по старым законам — служить пошел, «место освободил». Теперь же, как поясняет Марина Астаева, согласно Постановлению Правительства РФ от 22 сентября 2022 года №1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах», уволить мобилизованного сотрудника нельзя.

«Данные поправки в скором времени будут внесены в ТК РФ. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником, а трудовой договор будет приостановлен на время службы, при этом необходимо сообщить о том, что работник получил повестку — лично или через электронный документооборот. Это же правило будет действовать и на тех работников, которые еще не прошли испытательный срок, получили уведомление о сокращении, заключали срочный трудовой договор», — уточнила адвокат.

Она описала новую процедуру следующим образом: для приостановки трудового договора работодатель издает соответствующий приказ, на основе которого производятся все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты.

«Кроме этого, работодатель также должен выплатить и иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором и другими локальными актами. Это, например, оплата командировочных расходов, материальная помощь, единовременные поощрительные и другие выплаты. Кроме того, позднее работникам могут быть выплачены премии и другие выплаты, производимые в организации по результатам работы за определенный период. Например, премия по итогам квартала, года. В большем объеме выплаты производятся по решению работодателя», — пояснила юрист.

Поправки в законодательство также предусматривают, что даже в период мобилизации работникам будет «капать» трудовой стаж. Кроме того, в течение полугода после возобновления договора и возвращения к работе, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время.

Безработица стране не грозит

Если с работниками все более-менее ясно, их тылы государство прикрыло, то с работодателями ситуация обстоит сложнее. Конечно, из 300 тысяч человек, мобилизуемых в текущий момент, далеко не все являются чьими-то сотрудниками. Однако это те люди, которые на какое-то время выпадут из рабочего и производственного процесса.

Как заявил «Росбалту» президент SuperJob Алексей Захаров, цифра выбывших из легального рынка труда может составить порядка 150 тысяч человек. «Если поделить это количество мобилизованных на всю страну, пусть даже, предположим, 20% придется на Москву (что вряд ли), то, например, для столичного рынка труда 30 тысяч человек — это, в принципе, не много», — констатировал бизнесмен.

Понятно, что в масштабах страны, где более 88 миллионов работоспособного населения, такие цифры — капля в море. Но в масштабе отдельно взятой компании они могут быть куда более ощутимы.

«На время приостановки трудового договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников. Как, в каком порядке будут заключатся такого рода договоры пока не уточняется. Можно лишь предположить, что это будут срочные трудовые договоры, заключенные на время отсутствия мобилизованного сотрудника», — отметила Марина Астаева.

Кадровые пробоины придется заделывать в движении

На первый взгляд все, конечно, выглядит несложно. Но при этом понятно, что поиск любого работника сопряжен с целым ворохом нюансов, от дополнительных расходов до интеграции новых кадров в рабочие процессы. Да и не только в них.

По словам директора Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная Механика» Михаила Чуракова, затраты на поиск работников находятся в периоде от половины до двух зарплат, а чаще всего равны примерно одной зарплате. Стоимость поиска высококвалифицированного сотрудника, особенно с привлечением внешних рекрутеров, может достигать половины его годовой зарплаты. Конечно, расходы зависят от того, кто ищет, кого, куда и как. Кроме того, практически любому сотруднику нужно время на адаптацию. На первичную уходит два-три месяца, на полноценную — год.

Эксперт указывает еще на вопросы сохранения корпоративной культуры, качества продукции и сервиса. И совсем новый вопрос мотивации эффективную работу тех, кто считает, что он на предприятии или в компании «проездом», до тех пор, пока мобилизованный ныне сотрудник не вернется вновь на свое рабочее место.

«Массовое появление “временщиков” может приводить к снижению производительности и качества труда. И здесь работодателям будет нужно находить особые способы стимуляции работников, построения взаимоотношений», — резюмировал директор «Социальной механики».

В сложившейся ситуации отечественным компаниям и предприятиям предстоит решить непростую задачу: не просесть с точки зрения эффективности и производительности труда, а также постараться сохранить темпы развития, не застыть на месте, дожидаясь ушедших выполнять свой воинский долг товарищей и коллег.