Москва будет добиваться участия «Газпрома» в расследовании аварии на «Северных потоках»

Российская сторона будет настаивать на участии в расследовании инцидентов на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У трубы есть собственник. И к собственности имеет отношение "Газпром". Поэтому, конечно же, без этого невозможно», — заявил он.

Песков добавил, что «какую-то информацию» следует ожидать от Дании и Швеции. «Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг, и, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог, по идее, приблизиться к этим трубам», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» рядом с датским островом Борнхольм были обнаружены в течение нескольких часов в начале этой недели. Компания-оператор Nord Stream AG назвала повреждения на газопроводах беспрецедентными и заявила, что на данный момент невозможно сказать что-либо по срокам восстановления магистралей. Власти Дании и Швеции рассматривают произошедшее как намеренное действие. В районе ЧП установлена пятимильная запретная зона для судоходства, закрыто воздушное пространство.

«Северный поток — 1» в настоящий момент не функционирует в связи с неполадками оборудования, которые не дают устранить санкции. По этому трубопроводу в прошлом году было транспортировано 59,2 млрд куб. м природного газа.

«Северный поток — 2», строительство которого завершилось в 2021 году, был готов к запуску, однако проект так и не прошел сертификацию, в результате чего его пришлось заморозить.