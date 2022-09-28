Мюзикл «Шахматы»: последняя партия

За два сезона грандиозная российская постановка прославленного мирового мюзикла сама по себе стала легендой и уверенно заняла достойное место в числе главных театральных достопримечательностей столицы. Дав старт показам в разгар пандемии, мюзикл «Шахматы» стал самым успешным проектом ведущего театрального продюсера России Дмитрия Богачева и его театральной компании «Бродвей Москва», сравнявшись по популярности с «Призраком оперы» и являясь при этом оригинальной российской постановкой, а не переносом уже существующего готового спектакля на российскую сцену.

В Москве «Шахматы» посмотрели почти 700 тысяч зрителей, в ближайшие дни пройдёт 600-й показ — это абсолютный рекорд среди десятков постановок этого мюзикла, осуществленных по всему миру после мировой премьеры спектакля в Лондоне в 1986 году. Это совсем неудивительно, ведь российские «Шахматы» отличаются особым масштабом и зрелищностью. На сцене – трехуровневые автоматизированные декорации-трансформер с оркестром на самой верхнем уровне, более 250 квадратных метров мультимедийных поверхностей для воспроизведения видеоизображений, которые погружают зрителя в контекст происходящего, мгновенно переносят из спального района Москвы в итальянские Альпы или просто создают особую атмосферу, подчеркивая эмоциональное состояние главных героев в исполнении Анастасии Стоцкой, Кирилла Гордеева, Александра Суханова, Юлии Ивы, и Александра Боброва. Кстати, их актерские работы были с восторгом встречены не только поклонниками музыкального театра, но и профессиональным сообществом: за свои роли в «Шахматах» артисты получили престижные национальные театральную премии «Золотая Маска». Ещё одной награды удостоился музыкальный руководитель постановки, дирижёр Евгений Загот — во главе с ним оркестр постановки каждый вечер блестяще исполняет грандиозную музыку Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса — участников и композиторов группы ABBA, создателей мюзикла Mamma Mia! Всего же на фестивале «Золотая Маска» 2020/21 «Шахматы» были представлены в семи номинациях — и это тоже рекорд среди спектаклей категории «Оперетта / мюзикл».

Среди прочих достижений постановки — беспрецедентный успех участия в программе Министерства Культуры РФ «Пушкинская карта», в рамках которой жители России в возрасте 14–22 лет могут посещать культурные мероприятия бесплатно. Более 100 тысяч обладателей «Пушкинской карты» отдали предпочтение именно «Шахматам», сделав мюзикл первым по востребованности в федеральном проекте!

О мюзикле неоднократно с восторгом отзывались знаменитости, в числе которых и сам сэр Тим Райс, великий британский драматург, автор идеи, либретто и песенных текстов «Шахмат», обладатель всех главных мировых премий в искусстве Oscar, Tony, Emmy и Grammy — зрителю он известен работами над мюзиклами Jesus Christ Superstar, «Эвита» и «Король Лев».

Впрочем, сама творческая группа «Шахмат» под руководством Евгения Писарева наиболее ценной наградой считает отношение к проекту сотен тысяч зрителей, их восхищенные отзывы и комментарии в соцсетях.

Присоединяйтесь к ним — у вас еще есть шанс увидеть это настоящее чудо театральной сцены: финал — 16 октября.