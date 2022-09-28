Подрыв «Северного потока» ударит нефтяным бумерангом

Фьючерсы на нефть марки WTI упали до 77 долларов за баррель утром в среду, 29 сентября. Цена вернулась к самым низким уровням с начала января, поскольку укрепляющийся доллар и рост запасов нефти в США перевесили опасения, что ОПЕК+ может еще больше сократить добычу. Дорожающий доллар и ожидания нового повышения ставки ФРС приводят к тому, что покупка сырьевых товаров становится менее привлекательной.

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Индекс американской валюты вырос до нового 20-летнего максимума после того, как представитель Белого дома исключил возможность соглашения между крупнейшими экономиками о том, чтобы ослабить доллар. Кроме того, отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли более чем на 4 млн баррелей на прошлой неделе.

«Поскольку азиатские рынки падают из-за резкого роста доходности облигаций, перспективы спроса ухудшаются на фоне возможного приближения экономического спада, – заявила изданию CNA Тина Тен, аналитик CMC Markets. – Внимание трейдеров сейчас не сосредоточено на проблемах предложения, поскольку потрясения на рынке облигаций привели к падению рисковых активов, а упорно высокий курс доллара оказал давление на нефтяные цены.»

Цены на нефть столкнулись с сильным давлением со стороны продавцов из-за того, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на сдерживание инфляции, усилило риск глобальной рецессии, способной нанести ущерб спросу на энергоносители. С другой стороны, резкое падение цен вызвало спекуляции на тему того, что ОПЕК+ может сократить добычу, и Москва, как утверждают западные СМИ, лоббирует сокращение примерно на 1 млн баррелей в день.

Трейдеры также сохраняют беспокойство относительно перспектив предложения, связанное с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана Иэн, пишет Finmarket. В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что он доберется до Флориды к середине этой недели. На этом фоне Chevron объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в заливе. Совокупный объем добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тыс. баррелей в сутки. Британская BP также намерена закрыть две платформы в регионе – объемы добычи на каждой из которых превышает 100 тыс. баррелей в сутки.

В результате всех этих факторов стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 8:44 мск составляла 85,09 долл. за баррель, что на 1,37% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь опустилась к этому времени на 1,38%, до 77,42 долл. за баррель.

Регуляторы давят на цены

Текущая неделя началась для рынка нефти с падения котировок ниже 84 долл. за баррель впервые с 14 января, подтверждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн. По его словам, повышение процентных ставок мировыми ЦБ и в частности ФРС движет мировую экономику к рецессии. Страхи инвесторов и снижение спроса со стороны Китая, экономика которого замедляется из-за постоянных ограничений и проблем на рынке жилья, давят на котировки «черного золота».

Давит на цены и рост доллара ко всем мировым валютам, продолжает эксперт. Его индекс продолжает расти, и пока США будут повышать процентные ставки, а их экономика будет оставаться устойчивее прочих, этот рост продолжится. Дорогой доллар увеличивает стоимость покупки нефти для держателей других валют, а значит снижает спрос и ведет к падению цены.

Во вторник, правда, ситуация несколько изменилась. Цена на Brent добавляла свыше 3%, в моменте преодолевая отметку 87 долл. за баррель. Причин к такому движению было несколько, поясняет Финкельштейн. Во-первых, коррекция индекса доллара, который немного отошел от своих максимумов. Во-вторых, заявление министра нефти Ирака, который сказал, что ОПЕК+ следит за ситуацией на рынке, желая сохранить баланс без резкого роста или падения цен. Инвесторы восприняли это заявление, как намек на возможное сокращение добычи со стороны картеля. Повлияла на стоимость нефти и временная остановка добычи в Мексиканском заливе из-за приближения урагана.

Сегодня, однако, цены на нефть начали день с падения почти на 1%, снизившись до 85 долл. Новые рекорды роста доллара и сообщение от института API о том, что запасы нефти в США могут вырасти на этой неделе до 4 млн баррелей, стали причиной снижения. В 17:30 будет опубликован официальный блок данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается их увеличение, что тоже может оказать небольшое давление на котировки. Динамика цен сегодня, вероятно, будет нисходящей, предполагает аналитик, и к концу дня цена может уйти к 84,2 долл.

В четверг будут представлены данные по ВВП США, а в пятницу индекс деловой активности в производственной сфере Китая, уровень инфляции в Европе и индекс расходов на личное потребление в Штатах (PCE), на который ориентируется ФРС в качестве показателя инфляции. Все эти данные покажут, как быстро экономики этих стран движутся к рецессии и, следовательно, к замедлению спроса. Ожидается, что экономика США покажет отрицательный рост, а уровень инфляции в Европе и Штатах вырастет. ФРС продолжит ужесточать монетарную политику, что приведет к дальнейшему росту доллара.

До конца недели макроэкономические данные будут держать цены под давлением, уверен Глеб Финкельштейн. И пока это перевешивает долгосрочные проблемы, связанные с возможной потерей нефти из России, с недостаточным инвестированием в отрасль, практически лишившим ее свободных мощностей, а также с блокировками в Китае, снижающими потребление нефти и слухами о возможном снижении добычи ОПЕК+. К пятнице котировки нефти могут снизиться ниже 83 долл., заключает аналитик.

Выборы против ураганов, спекулянты против нефтяников

На прошедшей неделе рынок нефти оставался под давлением на фоне жёсткой денежно-кредитной политики ФРС, дорожающего доллара и ожидания рецессии, соглашается аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Она отмечает однако, что страхи по поводу рецессии пока видятся преувеличенными, хотя аналитики и снижают оценки темпов роста региональных экономик. Стоимость сорта Brent понизилась до 83,2 долл. баррель, а цены на сорт WTI упали до 76,8 долл.



По словам эксперта, поддержку рынку оказывали слухи о том, что Россия может предложить ОПЕК+ сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. О пользе сокращения предложения чуть ранее высказывались и представители Ирака. Встреча ОПЕК и ОПЕК+ запланирована на 5 октября. И все это происходит на фоне подрывов трубопроводов «Северного потока», способных в осенне-зимний период увеличить спрос на нефть, замещающую газ, на 0,7–1 млн баррелей в сутки.

Кроме того, рынок в курсе, что текущий низкий уровень цен обеспечен помимо прочего выбросом нефти из стратегических запасов, указывает Лукичева. Основное сокращение запасов наблюдалось в США: с начала года по 16 сентября из них было продано 166,5 млн барр. или 28,1% от объема на конец 2021 года. Продажи нефти из стратегического резерва, по словам эксперта, будут продолжаться вплоть до ноября включительно, поскольку дешёвый бензин – необходимое условие успеха демократической партии на ноябрьских выборах. По поводу того, что будет после 8 ноября, американские власти пока не слишком волнуются. Между тем, текущий уровень цен может сильно затормозить добычу нефти в США – она и без того не показывает чрезмерного прироста.

Хорошо для нефтяников пока по крайней мере то, что сезон ураганов в Атлантике разворачивается относительно мягко – на этой неделе впервые за сезон ураган Иэн вызвал закрытие морских платформ с потерями в добыче 480 тыс. барр. в сутки. Но компании уже начали возвращать персонал в море.

Таким образом, заключает Оксана Лукичева, негатив на рынке нефти вызван в основном влиянием спекулятивных продаж. Однако риски обеспечения поставок в будущем увеличиваются, что может возобновить растущую динамику.

