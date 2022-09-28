Нефть отскочила от дна

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,3% до $89,09 за баррель. Западно-техасская WTI подорожала на 4,1% до $81,70. Котировки подскочили после неожиданного падения запасов топлива в США, а также из-за того, что доллар откатился от максимумов, помогая росту цен на сырьевые товары.

Индекс доллара достигал сегодня нового максимума за два десятилетия. Это делало нефть, котирующуюся в этой валюте более дорогой. Но затем доллар упал на 0,9%.

Одновременно стало известно, что запасы сырой нефти в США за неделю неожиданно сократились на 215 тыс. баррелей, бензина — на 2,4 млн, а дистиллятов — на 2,9 млн. Спрос восстановился после нескольких недель затишья.

Нефтеперерабатывающие заводы в США работают на 90,6% от общей мощности — самый высокий показатель для сентября с 2014 года. При этом в Мексиканском заливе из-за урагана остановлена добыча в объеме около 190 000 баррелей в день.

«Если мы сможем удержать этот рост, это будет выглядеть так, будто рынок достиг своего дна», — заявил Reuters аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

