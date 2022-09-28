Спот по расчету

Центральный банк Российской Федерации опубликовал доклад «Рынок ПФИ претерпел серьезные изменения». Как указано в документе, существует ряд трудностей перехода на расчеты в валютах дружественных стран. К примеру, большой сложностью является то, что многие «дружественные» валюты являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми.

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Кроме того, в ЦБ отмечают, что уход нерезидентов в начале года привел к уменьшению числа открытых позиций и прекращению отдельных видов операций. Российские участники лишились возможности перераспределять свои рыночные риски на глобальных игроков, что существенно осложнило управление рисками с помощью рыночных инструментов. Помимо этого, резкий уход нерезидентов и досрочное прекращение сделок привели к росту рыночных рисков банков, в ряде случаев — к фиксации убытков.

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Доля юаня в ЗВР России выросла почти на 50%

Эксперты ЦБ считают, что восстановление российского рынка ПФИ будет происходить на фоне перестройки российской экономики, изменения торговых потоков, а также валютной структуры расчетов. Со стороны нефинансовых компаний остается потребность в хеджировании валютных и процентных рисков, однако структура этих рисков, вероятно, будет меняться по мере перестройки бизнеса.

Создание устойчивой расчетной инфраструктуры в валютах дружественных стран позволит развивать валютный рынок спот в этих валютах. В свою очередь, ликвидный рынок спот является основой для появления срочных операций. В то же время переход на расчеты в валютах дружественных стран осложняется тем, что валютные рынки этих стран часто менее развиты по сравнению с традиционными рынками в недружественных валютах.

Многие валюты являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми. Помимо этого, валюты дружественных стран нередко гораздо более волатильны, нежели традиционные валюты, что существенно снижает доверие к таким валютам.

Еще одной проблемой, которая может существенно осложнить переход на расчеты в валютах дружественных стран, выступают низкие двусторонние внешнеторговые обороты между странами и (или) перекосы в торговле с ними. Россия может только экспортировать товары или услуги в эти страны либо, наоборот, только импортировать их.

На текущий момент наиболее очевидной тенденцией является развитие расчетов в китайских юанях. Возможно, с течением времени к китайским юаням присоединятся расчеты еще в одной-двух валютах, отмечают в Банке России.

Исторически на долю транзакций в валютах теперь уже недружественных стран приходится свыше 95% операций, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Аналогичная картина была и по резервам до недавнего времени. Но процесс дедолларизации идёт. Доля юаня, например, в ЗВР России за прошлый год выросла почти на 50%, и теперь ее вес свыше 17%.

Сложности быстрого перехода на валюты реальных партнёров вызваны национальными законодательствами, уверен эксперт. В Китае есть два курса, и формировать обширную часть российских запасов в официальном юане пока проблематично. К примеру, валюта той же Турции очень волатильна, а ее обвал за год на 140% нёс бы и несёт риски дополнительного обесценения ЗВР. Со временем доля доллара и евро будет размываться, но для этого нужна положительная динамика торговли с КНР и Индией, что, в принципе, мы уже и наблюдаем, отметил Михаил Зельцер в комментарии «Эксперту».

Единая валюта для ЕАЭС

Россия и страны Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) продолжают политику отказа от использования доллара в межгосударственных расчетах, констатировал доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Объем сделок в национальных валютах на территории ЕАЭС в 2022 году вырос до 75%.

В августе объем международных расчетов в долларах удалось снизить до 21%, указывает эксперт. Это произошло за счет формирования самостоятельной валютной зоны, минимально зависимой от доллара и евро, сближения кредитно-денежной политики стран ЕАЭС и уменьшение издержек от конвертации валют для бизнеса. Из 74% от общего объема расчетов в национальных валютах значительная доля приходится на российский рубль. Для российской экономики повышение доли национальных валют расчетах стран ЕАЭС означает большую устойчивость финансовой системы, снижение зависимости от неблагоприятной конъюнктуры и укрепление экономической безопасности, подчеркнул в беседе с корреспондентом «Эксперта» Валерий Корнейчук.

В дальнейшем, по словам аналитика, можно ждать роста доли расчетов в «дружественных валютах», которые будут замещать доллары и евро. Первым в этом ряду стоит китайский юань. Вопросы расширения перечня валют для взаимной торговли рассматривались 25 и 26 августа в Киргизии на заседании Евразийского межправительственного совета.

Расширение расчетов в национальных валютах сдерживают следующие факторы: недостаточная сеть корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в национальных валютах, отсутствие возможности обмена финансовой информацией без использования системы SWIFT, отсутствие межсистемного взаимодействия национальных систем платежных карт государств членов ЕАЭС. отсутствие торгов валютными парами национальных валют ЕАЭС.

Курсы национальных валют привязаны к доллару, и переход на расчеты с Россией требует постоянной корректировки их обменного курса с российской валютой из-за волатильности обменного курса. Продвижение в решении указанных факторов, предположил Валерий Корнейчук, будет способствовать наращивание расчетов в альтернативных валютах между участниками ЕАЭС. В перспективе оптимальным выходом могло бы стать введение единой валюты для этих стран на базе российского рубля.

Стоит отметить, что наращивание расчетов в альтернативных валютах требует времени, ликвидности валют, прозрачности валютного регулирования, устойчивой работы финансовой инфраструктуры в странах ЕАЭС, снижения геополитических рисков, которые на сегодняшний день достаточно велики.

При этом межгосударственные расчеты в национальных валютах со странами ЕАЭС будут способствовать экономическому сближению России с государствами членами БРИКС — нового центра многополярного мира. В конечном итоге это будет способствовать снижению экономических и геополитических рисков для мировой экономики, резюмировал Валерий Корнейчук.