Промышленники за спорт

Более 4,5 тысячи представителей промышленных предприятий и профильных учебных заведений приняли участие в ставшей традиционной Спартакиаде «Моспром». До финала, который прошел в конце сентября в «Лужниках», дошла только 1,2 тысячи человек. Их не остановил даже оранжевый уровень погодной опасности.

Впервые спартакиада «Моспром» прошла в 2019 году, тогда в сетке мероприятия было представлено шесть видов спорта. В этом году их число достигло десяти: волейбол, мини футбол, баскетбол 3х3, легкая атлетика, шахматы, плавание, настольный теннис, хоккей, киберспорт, бильярд. Помимо этого, прошел показательный турнир по тэг-регби. Нововведением стало, что в каждом виде спорта от одного учреждения можно было заявить более одной команды, что увеличивало шансы на победу. Появилась и новая категория участников - были допущены учащиеся филиалов и колледжей, входящих в структуру вузов. Также в этом году победителям присваивали специальные номинации.

Ни дождь, ни снег

Участников спартакиады встретил моросящий дождь, который они, кажется, отказывались замечать. Легкоатлеты разминались, подпрыгивая и делая выпады, несмотря на лужи, летящие со всех сторон капли и ветер. На попытки взять у них комментарий далеко не все реагировали дружелюбно: «соревнования серьезная вещь, не отвлекайте, все интервью только после забега», сказала одна из участниц. Тем не менее, кое с кем из бегунов поговорить все-таки удалось.

«Я участвую в спартакиаде во второй раз, но впервые дошла до финала. Бегу дистанцию 60 метров, - рассказывает сотрудница филиала ПАО "Корпорация Иркут Региональные самолеты" Мария Ахметсафина, - От нашего предприятия в легкой атлетике участвуют двое сотрудников, а также еще команда по футболу, участники в бильярде и пловцы. Настрой боевой, боремся за победу».

Звездный гость, который стал ведущим мероприятия, регбист, ведущий телеканалов «Матч ТВ» и СТС Василий Артемьев со сцены сообщил, что турниры по хоккею и бильярду уже начались, и они, в отличие от бега, проходят под крышей. «Завидовать мы им не будем: зато им не вдохнуть свежайшего осеннего воздуха "Лужников"», - подбодрил лучший регбист РФ 2015 и 2018 годов.

По словам ведущего, в финальных соревнованиях принимают участие сотрудники 96 промышленных предприятий и учащиеся 10 учебных заведений профильной направленности.

Помимо участников на спартакиаду пришли и члены их семей. Например, сотрудница ЦМИРТИ им. Академия Берга Мария Логунова, приехала поболеть за своего супруга Виктора, который бежит 100-метровку. Сама Мария тоже участвовала в забеге на 100 метров, но до финала не дошла.

«В «Моспроме» муж участвует во второй раз, ему очень нравится. Поэтому ни снег, ни дождь нас не остановят. Я считаю, что подобные мероприятия закаляют командный дух, сплачивают предприятия города. Я познакомилась с девочками из других институтов, интересно пообщаться с коллегами», - рассказала Логунова.

Другой специальный гость спартакиады спортивный блогер №1 в России Алексей Столяров провел для участников мини-игры, что подняло настроение всем спортсменам и болельщикам.

Настрой на победу

Дойти до финала было непросто: сначала лучших спортсменов отбирали на предприятиях, затем проходили отборочные и полуфинальные соревнования. Так что, участникам пришлось попотеть.

«Ради сегодняшнего дня тренировался десять лет. Настрой на победу», - улыбается студент 3-го курса РХТУ им. Менделеева Илья Сазонов. Юный легкоатлет шутит и скромничает, но, по словам его 85-летнего тренера Павла Павловича Курбатова, подопечный уже кандидат в мастера спорта. Среди учеников Курбатова трое – призеры чемпионата России, так что подготовка у студента серьезная.

Сотрудник профкома концерна «Моринформсистема-АГАТ» Марсель Новичков восемь лет занимается волейболом, по его словам, на полупрофессиональном уровне, и уже участвовал на всероссийских соревнованиях.

«Соперников пока не видел, но на предыдущих этапах были достойные игроки. У нас в концерне бывают соревнования между отделами, а также участвуем в состязаниях между предприятиями города. Думаю, подобные мероприятия идут всем на пользу и духовно связывают коллектив», - сказал Новичков и добавил, что настроен на победу в матче.

Другой сотрудник «АГАТа» - инженер-программист Александр Моисеев представляет предприятие в шахматах. «Играю на любительском уровне, серьезно начал заниматься в институте, участвовал в небольших турнирах. Тут на спартакиаде встретил знакомых с прежних соревнований, даже с детских турниров. В финале будет хороший состав игроков: шахматисты со званиями. Хотелось бы хорошо сыграть, и чтобы погода не помешала: зевков бы поменьше», - добавил Моисеев.

Больше спорта – больше здоровья

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, спартакиада вызывает большой интерес среди промышленников. Предприятия и вузы активно подают заявки на участие, а также предлагают внедрять новые виды спорта.

Спартакиада начиналась как соревнования между промышленными предприятиями столицы, но скоро стало ясно, что интерес есть и со стороны студентов. Сначала к участию пригласили представителей вузов, а в этом году добавили еще филиалы и колледжи.

«Мы хотим, чтобы сотрудники наших промышленных предприятий, которых более 700 тысяч человек, жили здоровой полноценной жизнью, поэтому проводим такие мероприятия. Каждый год количество участников увеличивается. К нам присоединились представители вузов и колледжей, что говорит о том, что спорт интересен молодежи. В первую очередь, мы заинтересовываем форматом мероприятия и каждый год добавляем новые дисциплины, в которые вовлекаются больше и больше молодых ребят и наших промышленников», - подытожил Овчинский.

В этом году не было общего зачета. Итоги подводились по каждому виду соревнований. Также в этом году победителям присваивали специальные номинации. Звание "Самое спортивное предприятие" присвоено «АО Газпромнефть-МНПЗ». Спортсмены вышли в финальный этап Спартакиады "Моспром" 2022 во всех 10 видах спорта. В номинации «Самый спортивный вуз» победил ФГБОУ ВО РХТУ имени Д. И. Менделеева. Студенты вышли в финальный этап состязаний в 8 видах спорта. В номинации "Прорыв года. Предприятия" победил АО Концерн Моринсис-Агат, а "Прорыв года. Вузы" – ФГАОУ ВО НИТУ МИСиС.