Референдумы: заявка на возвращение в Россию

23-27 сентября в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 28 сентября в 00:08 власти ЛНР, ДНР, а также освобождённых территорий Херсонской (95% области) и Запорожской областей сообщили о подсчете 100% голосов, поданных на референдумах о вхождении в состав России. Абсолютное большинство голосовавших поддержало вхождение в состав России (98,42% в ЛНР, 99,23% в ДНР; 87,05% в Херсонской области и 93,1% в Запорожской области).

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Легитимность прошедших 23-27 сентября референдумов подтверждается высокой явкой. Общая явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В ДНР — 97,51%, в Херсонской области — 76,86%, а в Запорожье — 85,4%. Эмоциональный настрой проголосовавших также формирует легитимность референдума — в сети есть многочисленные кадры, на которых люди говорят о том, что ждали этот день и делают выбор с чувством радости и осознанное на будущее.

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Военно-гражданские администрации (ВГА) Херсонской и Запорожской областей перед присоединением к России намерены объявить независимость регионов от Украины в пределах своих административных границ. И если Херсонская область почти полностью контролируется местной ВГА, то в Запорожской области ВГА подконтрольны только 2/3 региона, причём областной центр Запорожье пока контролируется украинскими властями.

В свою очередь, из заявлений главы ДНР понятно, что в планах стоит освобождение территории республики, что подтвердил 28 сентября и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Территория Луганской области освобождена практически полностью.

На результаты референдумов главы освобождённых территорий отреагировали оперативно, сделав заявления в соцсетях. Первым это сделал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Дорогие земляки, поздравляю вас с окончанием всенародного голосования по вопросу воссоединения с Россией. Каждый из нас сделал свой выбор, и он очевиден», — прокомментировал он итоги референдума, позже назвав это событие возвращением запорожцев домой.

По горячим следам Леонид Пасечник, глава ЛНР так оценил итоги референдума: «Как и в далёком 2014 году, мы вышли и показали своё единство! Не зная результатов, я уверен, что большинство голосов отдано “за” вхождение в состав России». Глава ЛНР отметил настроения земляков при общении с ними на избирательных участках и поблагодарил их за мужество и сплочённость. «Мы пришли к заветной цели и, уверен, скоро станем частью Великой страны», — подытоживает он свою речь.

Евгений Балицкий, глава Запорожской ВГА, также поздравил земляков с референдумом: «Запорожцы, я поздравляю вас всех с величайшим событием! Референдум состоялся! Поздравляю!», — сообщил он. «Были провокации, запугивания, были обстрелы и потери. Но сегодня ничего не сломит нас. Мы получим наш заветный нужный результат», — обращается к землякам Балицкий.

«Поздравляю, дорогие мои земляки! Вы герои! Вы добились этого», — отличился лаконичностью глава ДНР Денис Пушилин, поблагодаривший земляков за единодушную горячую поддержку вхождения ДНР в состав России.

«Все мы хотим жить в большой семье, с которой началась наша история» — обратился к землякам Владимир Сальдо, глава ВГА Херсонской области. Показательно, что он это сделал на территории старейшего в Херсоне Свято-Екатерининского собора. «Это историческое место — здесь похоронен князь Потёмкин — которое говорит, что наша земля благословенна и благополучна», — сказал глава Херсонской ВГА. Он подчеркнул, что херсонцы в результате своего волеизъявления добились права говорить на родном русском языке и обеспечили достойное будущее для своих детей.

Подавляющее большинство избирателей, проголосовавших за присоединение к России, было ожидаемо. Это связано как с эмиграцией проукраински настроенного населения, так и с критикой более нейтральными жителями регионов агрессивной политики властей Украины. Важнее не предсказуемый результат, а завершение более чем 30-летнего исторического периода, начавшегося в 1991 году, и еще более длительного периода, в течении которого в состав Украины входили эти, исторически российские, возделанные в конце XVIII и особенно в XIX веке Россией земли.

Безопасность голосований была в целом обеспечена. Одно из основных мероприятий в этом направлении — растягивание голосования на 5 дней, чтобы избежать скопления людей, которым могли бы воспользоваться ВСУ, тем самым имея шансы сорвать референдумы. Без провокаций со стороны Украины, к сожалению, не обошлось — 23 августа была обстреляна администрация главы ДНР. Тем не менее, российские силовики смогли предотвратить теракты украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые могли бы сорвать референдумы.

СВО переходит в новую стадию и предполагает продолжение решения проблем на освобождённых территориях. Население здесь настроено на прекращение обстрелов, возвращение базовых благ цивилизации (в том числе централизованной подачи воды в квартиры) и завершение периода экономического безвременья. Эти благие перемены и начнут происходить в ближайшее время.