Россия полностью избавится от Boeing и Airbus

Авиационная промышленность в РФ будет существовать самостоятельно и полностью перейдет на собственное производство, исключающее какую-либо зависимость от западных стран. Российская авиаотрасль готова произвести тысячу самолетов к 2030 году и полностью отказаться от использования лайнеров Boeing и Airbus.
Об этом рассказали в компании «Ростех», передает Reuters.
Агентство отмечает, что заявления близкой к Владимиру Путину крупной российской госкорпорации, в которую входит единственный в РФ производитель гражданских самолетов, являются самым убедительным свидетельством того, что авиаотрасль РФ рассматривает конфронтацию с Западом в качестве неизменного фактора.
В рамках прошедшего в начале сентября Восточного экономического форума «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») заключили соглашение о планах по приобретению 339 самолетов российского производства. Документ предусматривает поставку авиакомпании на условиях лизинга 210 самолетов МС-21, 89 SSJ New, а также 40 самолетов Ту-214. Соглашение рассчитано на период с 2023 по 2030 год. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, стоимость воздушных судов, которые авиаперевозчик получит по договору, превышает один триллион рублей. Отмечается, что по масштабам сделка не имеет аналогов. Подписать первые твердые контракты на поставки лайнеров, которые стартуют в 2023-2025 годах, предполагается в ближайшие три месяца.