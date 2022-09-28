Россия полностью избавится от Boeing и Airbus

Авиационная промышленность в РФ будет существовать самостоятельно и полностью перейдет на собственное производство, исключающее какую-либо зависимость от западных стран. Российская авиаотрасль готова произвести тысячу самолетов к 2030 году и полностью отказаться от использования лайнеров Boeing и Airbus.

Об этом рассказали в компании «Ростех», передает Reuters.