Российский авиапром: отступать некуда

Госкопорация «Ростех» сегодня публично задекларировала намерение сделать российский авиапром полностью независимым от Запада и помочь авиаперевозчикам полностью отказаться в ближайшее время от использования воздушных судов Boeing и Airbus. Заявлено о планах произвести до тысячи отечественных самолетов к 2030 году, опираясь исключительно на собственные технологическую и компонентную базы.

Такое заявление было сделано международному информационному агентству Reuters, которое в свою очередь интерпретировало позицию «Ростеха» в том ключе, что авиационный сектор страны, находящийся под особым покровительством президента Владимира Путина, рассматривает конфронтацию с Западом как «постоянный раскол».

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Противофаза уже не случится

«Иностранные самолеты исчезнут из парка», — заявил «Ростех» в письменном ответе на вопросы Reuters о своих планах и ситуации в российской авиационной промышленности. Таким образом, в ГК де-факто признали, что сменить курс на суверенизацию российской гражданской авиации уже не получится.

Впрочем, в самой авиатранспортной отрасли далеко не все разделяют такую позицию, по инерции считая, что ситуацию можно отыграть назад — к тем совсем недавним временам, когда предметом гордости авиакомпаний становилось пополнение своего флота очередным новым лайнером от Airbus, а наличие в нем Sukhoi Superjet 100 воспринималось как некая политическая «нагрузка».

Даже подписанное недавно в рамках недавнего Восточного экономического форума соглашение о намерениях между входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорацией и «Аэрофлотом», согласно которому авиакомпания в период с 2023 по 2030 год на условиях лизинга получит 210 новейших среднемагистральных самолётов МС-21, 89 ближнемагистральных SSJ New и 40 среднемагистральных самолетов Ту-214 на сумму свыше триллиона рублей, не способно до конца заставить скептиков отказаться от своих иллюзий отностительно возможности противофазы для всей гражданской авиации.

Часть участников рынка взяла паузу и, прежде чем последовать примеру национального авиаперевозчика, дожидается подписания между ним и ОАК твердых контрактов в следующем году. Между тем, даже с чисто прагматической точки зрения затягивать с пересадкой авиакомпаний на отечественные самолеты в ожидании возможного изменения политического курса — идея весьма рискованная, так как ресурс бортов иностранного производства, на которых пока осуществляется большая часть перевозок, ограничен, хотя и может поддерживаться еще 2-3 года за счет, например, параллельного импорта запчастей для некоторых типов ВС или производства их в родных Пенатах.

Впрочем, тратить ресурсы на второй вариант обеспечения авиаперевозок не представляется целесообразным. Учитывая озвученные «Ростехом» стратегические планы, сконцентрироваться стоит именно на их реализации. И в контексте «санкционной» конъюнктуры, воплощаться в жизнь они должны весьма энергично. Отступать просто некуда.

«Суперджет» в центре внимания

На прошлой неделе глава «Ростеха» Сергей Чемезов вместе с генеральным директором ОАК Юрием Слюсарем и губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым посетили производственный центр «Иркут-Региональные самолеты» в Комсомольске-на-Амуре, где собираются полностью импортозамещенные пассажирские SSJ-New. Уже сейчас на предприятии идет сборка сразу пяти планеров обновленных «Суперджетов». Сертификация и начало серийного выпуска самолетов намечены на конец 2023 года.

По состоянию на сентябрь 2022 года в российских авиакомпаниях эксплуатируется порядка 150 Superjet 100. По итогам первого полугодия, их налет превысил 100 тысяч летных часов. Это на 35% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность полета увеличилась почти на 20%, регулярность вылетов находится на уровне более 98%. Число совокупно перевезенных на воздушных судах данного типа пассажиров с начала эксплуатации уже превысило 30 млн.

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Не секрет, что после авиакатастрофы катастрофы SSJ 100, попавшего в грозу, вынужденного вернуться в воздушную гавань из-за технических неполадок на борту и загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, любое, даже самое незначительное авиасобытие с участием «Суперджетов» получало большой общественный резонанс. При этом эксцессы с Boeing и Airbus, которых фиксировалось как-минимум не меньше, такого внимания не получали. К сожалению, все это не шло на пользу отечественному авиапрому в целом, но заставило открыто обсуждать всю проблематику, имевшуюся вокруг гражданских самолетов «Сухого». Благодаря такому подходу многие вопросы уже закрыты, а еще часть закроется вместе с обновлением SSJ.

Стоит заметить, что сгоревший в крупнейшем аэропорту России RRJ был укомплектован как раз зарубежными системами и агрегатами. Но на влиянии зарубежной «начинки» на безопасность полетов акцент при расследовании катастрофы не делался.

Напомним, что SSJ-NEW получит российские двигатели ПД-8 и около четырех десятков отечественных систем и компонентов взамен зарубежных. Первый опытный самолет находится в цехе окончательной сборки. Проводится монтаж систем и оборудования. При этом еще один планер передан в Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского для статических испытаний. Темп взят неплохой.

Выпуск самолетов будет наращиваться

Хотелось бы надеяться, что отечественные самолетостроители, руководители авиакомпаний и авиационные чиновники отдают себе очет в том, насколько серьезная персональная ответственность ложится на них в рамках восьмилетнего (что, кстати, для авиации совсем немного) горизонта планирования.

«Мы должны обеспечить сегмент пассажирских авиаперевозок комфортными современными судами отечественного производства взамен Boeing и Airbus. Западные авиапроизводители ушли с нашего рынка, для них это билет в один конец. В 2023 году запланирован первый полет SSJ-NEW с российскими двигателями ПД-8 и начало серийного производства. Первые машины пойдут в авиакомпании группы «Аэрофлот»: в планах на 2023 год поставка двух самолетов, а в последующие годы — выход на темп по 20 авиалайнеров ежегодно», — заявил в ходе визита на завод в Комсомольске-на-Амуре Сергей Чемезов.

«Перед ОАК стоит задача существенно нарастить выпуск самолетов. Чтобы это сделать мы уже сейчас ускоренными темпами занимаемся дооснащением и подготовкой производства, развивая мощности под серийное производство, ведем прием производственных рабочих. На территории производственного центра организуется поточное производство SSJ-NEW. Эти меры обеспечат сборку обновленных самолетов в необходимом количестве», — добавил Юрий Слюсарь.

Остается добавить, что помимо упомянутых выше крылатых машин, предназначенных для «Аэрофлота», и значительного количества легких многоцелевых самолетов, ОАК в ближайшие 8 лет запланировано построить еще более 50 «Суперджетов», около 60 МС-21, 30 Ту-214, 70 региональных турбовинтовых Ил-114-300, а также 12 дальнемагистральных Ил-96-300, что немаловажно в контексте текущего отсутствия в эксплуатации у российских авиакомпаний отечественных лайнеров, предназначенных для дальних перелетов. Вся эта грандиозная небесная армада предназначена для внутреннего рынка и должна закрыть его потребности практически на 100%.