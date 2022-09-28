Российские военные уничтожили на заводе в Запорожской области гаубицы производства США

Минобороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

В сводке оборонного ведомства, в частности, указывается, что в Запорожской области уничтожена американская военная техника и несколько РСЗО «Ольха». «В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники», — уточняется в пресс-релизе министерства.

Сообщается, что в районе Харькова поражены цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, у населенных пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано свыше 150 украинских военнослужащих и 12 единиц бронетехники.

«В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля», — говорится также в сводке Минобороны.

В Харьковской области, ДНР, Запорожской области с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ и 75 артиллерийских подразделений, отмечается в сообщении. В районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

За все время спецоперации российскими военными уничтожено в общей сложности 305 украинских самолетов, 155 вертолетов, 2099 дронов, 377 ЗРК, 5143 танка и прочих бронированных машин, 851 боевая машина РСЗО, а также 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, 5963 единицы специальной военной автотехники.

