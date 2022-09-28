S&P 500 упал как в начале исторического обвала

Пробить июньское «дно» без разбега индекс S&P 500 вчера не стал и пытаться – с утра на закрытии «шортов» он вырос на 1,7%. Поводом для фиксации прибыли стало неловкое высказывание президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса о некоторой обеспокоенности скоростью подъема ставок. Но не прошло пятнадцати минут с открытия торгов – и акции уже снижались.

А вскоре известный «ястреб» президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард так скорректировал впечатление от слов коллеги, что S&P 500 камнем полетел вниз. В результате он переписал свой июньский внутридневной минимум и достиг самой низкой точки с 30 ноября 2020 года. К концу дня индекс немного подрос и в итоге потерял 0,21%.

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Он закрыл торги в минус шестой раз подряд, чего с ним не случалось давно – с вечера 27 февраля 2020 года. Исторический обвал в начале пандемии стартовал с семи дней последовательного снижения (с 20 по 28 февраля). Падению в тот момент было далеко до «дна» – самый короткий медвежий рынок в истории нашел его 23 марта. Этому помогло резкое смягчение денежно-кредитной политики Федрезервом, с последствием чего в виде инфляции сейчас он же и борется.

И на этот раз на ФРС рассчитывать не приходится – скорее, наоборот. «Пузырь» сдувается и, учитывая перспективы роста ставки, рецессии и снижения прибыли компаний, настоящее «дно» должно быть не близко. Однако надежды если не на разворот, то на серьезный отскок возникают регулярно. Вчера для них опять нашлись поводы.

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Bloomberg приводил во вторник слова главного технического аналитика Piper Sandler Крейга Джонсона о том, что рынок готов к восстановлению, так как очень перепродан. Он отметил, что значение индикатора RSI (индекс относительной силы) во вторник почти достигло 27 – самого низкого уровня с января.

Вот только восстановление восстановлению рознь. Серии из многих дней последовательного снижения неизбежно прерываются. Другое дело, будет ли это один-два дня роста или полноценное «медвежье ралли». Отскок же в конце января, на который вроде бы намекает RSI, был недолог, и в феврале последовало мощное падение.

Кто-то усматривает приметы приближения «дна» в активной покупке пут-опционов. Они дают возможность получить доход от снижения цены на базовый актив и инвесторы зачастую приобретают их, чтобы застраховаться от падения акций. В пятницу из рук в руки, по сообщению Reuters, перешло рекордное число таких контрактов – 33,93 млн. Некоторые видят в этом признак крайнего пессимизма. Согласны не все.

«Вопреки распространенному мнению, инвесторы в акции не стали торопиться с защитными покупками <…>, — цитировал во вторник Reuters стратега по деривативам Barclays Стефано Паскаль. – И, в отличие от периода рыночных минимумов в июне, они терпеливо воздерживались от спешки с монетизацией существующих хеджей. Это указывает на их ожидания того, что худшее еще впереди. <…> Мы не видим свидетельств рекордной покупки для защиты акций, если должным образом учитывать активность по продаже».

Иначе говоря, это не паника и не капитуляция. И хотя напряжение растет, предел его не достигнут. Cboe Volatility Index (VIX), известный как индикатор страха, вчера достиг очередного трехмесячного максимума в 34,14. Но это все равно ниже цифр, показывавшихся им в этом году на локальных минимумах S&P 500. А значит пространство для движения вниз еще есть.

S&P 500 закрыл вторник на 3647,29 пунктах. Как заявил Bloomberg главный стратег Comerica Wealth Management Джон Линч, если линия обороны на 3640 не удержится, то следующим уровнем поддержки станет 3500. Вот только цели большого медвежьего рынка находятся гораздо ниже, что снижает ценность подобных расчетов.

«Когда идут такие каскады продаж, какие мы наблюдали с заседания ФРС, уровни поддержки, на самом деле, не имеют большого значения, вы можете легко прорываться сквозь них, - говорил Reuters главный стратег Carson Group Райан Детрик. – Фундаментальные принципы и логика выброшены в окно, потому как мы все задаемся лишь вопросом, насколько ‘ястребиной’ стала ФРС. Затем мы оглядываемся вокруг – а все эти центробанки по всему миру повысили ставки».

