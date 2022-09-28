Силуанов допустил закупки «дружественной» валюты уже в этом году

Покупка «дружественной» валюты на рынке может начаться уже в этом году, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Хранение в рублях нефтегазовых сверхдоходов, по его словам, не решает «актуальную в нынешних условиях задачу воздействия на валютный курс», поэтому власти предполагают вернуться к покупкам валюты, в частности юаней, опираясь на логику старого бюджетного правила, передает «Интерфакс».

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«Наше мнение, что вполне можно покупать дружественные валюты, влияя на общую динамику курса. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок. Сегодня основная дружественная валюта для России — это юань. У нас какой-то выбор, что ли, большой есть?» — заявил Силуанов.

Он отметил, что в этом случае для расчетов нефтегазовых сверхдоходов будет использоваться цена, заложенная в бюджет 2022 года, $44,2 за баррель, однако хранение этих средств в рублях не позволит воздействовать на валютный курс. Министр подчеркнул, что «нам, конечно, очень крепкий курс рубля, как и экспортерам, не очень желателен», не нужны и резкие колебания, поэтому решено «покупать дружественную валюту, влияя на общую динамику курса».

«Вопрос, все ли направлять на покупку тех же самых юаней или что-то оставлять в рублях — это будет решать ЦБ, наш агент. Мы будем, если восстановим бюджетное правило текущего года, отправлять рубли в ЦБ, а ЦБ, как и раньше, будет самостоятельно принимать решение — выходить на рынок, не выходить», — пояснил Силуанов.

