В Кремле заявили, что спецоперация не закончится до освобождения всей территории ДНР

После вхождения республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России необходимо будет как минимум освободить ДНР в ее административных границах.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, продолжится ли специальная военная операция после присоединения регионов к России. «Как минимум, что я вам могу сказать с абсолютной точностью. Вы знаете, что не вся территория Донецкой Народной республики освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно будет освободить всю территорию Донецкой Народной Республики», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля напомнил, что «уже полностью освобождена территория Луганской народной республики».

«Более детальный ответ, конечно, вы получите со временем, в случае, если будут подписываться такие документы», — уточнил пресс-секретарь президента.

По итогам прошедших с 23 по 27 сентября референдумов о присоединении к России за вхождение в состав РФ высказались 99,23% жителей ДНР и 98,42% жителей ЛНР, в Херсонской и Зпорожской областях за такое решение выступили 87,05% и 93,11% соответственно.