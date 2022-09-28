ЦБ разъяснил нюансы кредитных каникул для мобилизованных

Право на кредитные каникулы имеют граждане, которые до мобилизации или участия в спецоперации взяли ипотеку, любой потребительский кредит или микрозаем. Это же право распространяется и на других участников СВО, в том числе служащих в ВС РФ по контракту, в войсках нацгвардии и других организациях и органах. Воспользоваться отсрочкой платежей смогут и члены их семей. При этом следует учесть, что проценты по долгу продолжат начисляться, сообщается на сайте Центробанка.

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«Кредитные каникулы предоставляются по заявлению на срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней. Каникулы можно оформить до конца 2023 года. Для этого нужно обратиться в банк, микрофинансовую организацию или к другому профессиональному кредитору по телефону либо любым способом, который указан в кредитном договоре, например по обычной или электронной почте», — пояснили в ЦБ.

Вместе с заявлением заемщик может приложить документы, подтверждающие его участие в спецоперации. Но если он не сможет этого сделать, банк, МФО или другой кредитор сам запросит их в Минобороны РФ либо другом ведомстве, отметил регулятор. Кредитор также может предоставить документы после окончания участия в СВО. Если за кредитными каникулами обратятся члены семьи военнослужащего, они должны будут предоставить документ, подтверждающий родство.

«Кредитор рассмотрит требование о каникулах в течение 10 дней. Отказать он может только в том случае, если не подтвердится, что человек действительно был мобилизован или участвует в СВО. Если человек не получил в течение 15 дней подтверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления», — заявили в ЦБ.

Кредитная организация, согласно принятому закону, должна направить заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул. Пока они продолжаются, кредитор не вправе начислять штрафы за просроченную задолженность и приостановить исполнительное производство, если оно уже было начато. Однако проценты по долгу продолжат начисляться, подчеркнул регулятор.

В частности, по потребительским кредитам, займам и кредитным картам они составят две трети от среднерыночного значения полной стоимости кредита, установленного ЦБ на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору). По ипотечным кредитам проценты будут начисляться по ставке, определенной в договоре, но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме (то есть с каждым платежным периодом база для начисления процентов уменьшается).

«И по ипотеке, и по потребительским кредитам и займам срок возврата автоматически продлевается как минимум на срок каникул так, чтобы после окончания льготного периода размер ежемесячных платежей остался прежним, каким он был до начала каникул», — отметили в ЦБ.

Закон предусматривает полное списание долга в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность 1-й группы. Кредиты и микрозаймы членов его семьи в этой ситуации тоже будут списаны.

