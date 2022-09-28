Цены на газ взлетели после жесткого заявления «Газпрома»

Цены на природный газ в Европе вновь взлетели после того, как Россия предупредила о возможности прекращения подачи газа в Европу через территорию Украины. Напомним, сейчас российский газ поступает в Западную Европу в количестве 40 с небольшим миллионов кубов в сутки через ГИС «Суджа».

Базовые голландские фьючерсы выросли в среду, 28 сентября, на 14%. Рост цен происходит второй день подряд после четырехдневного снижения. Вчера скачок цен на 7,1% вызвала новость о прорыве газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» в трех местах в территориальных водах Дании и Швеции. Речь идет, скорее всего, о диверсии. Шведские сейсмологи считают, что мощность взрыва была эквивалентна 100 кг тротила.

Статья по теме: Москва будет добиваться участия «Газпрома» в расследовании аварии на «Северных потоках»

Датские и шведские власти начали расследование загадочного происшествия. Конечно, следует дождаться результатов, но, как водится, уже выдвинуто немало версий. Европейцы, для которых ЧП у побережья Дании и Швеции, похоже, стало неожиданностью, придя в себя, по уже устоявшейся традиции обвинили в нем… Россию, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по сохранившейся, вероятно, от времен, когда она возглавляла министерство обороны Германии, пообещала сурово наказать виновных.

Статья по теме: Диверсия на «Северном потоке»: ищи, кому выгодно

За океаном Россию в том, что она подорвала свои же газопроводы, чтобы отомстить европейцам за антироссийские санкции, не обвиняют. По крайней мере, пока, потому что, очевидно, посчитали версию о причастности Москвы совсем глупой.

А вот американцев, правда, в несколько завуалированной форме в организации взрывов уже обвинили. Причем, сделал это бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, один из организаторов украинского майдана 2014 года и ярый враг России. Экс-глава МИД Польши поблагодарил США, наверняка, в полной уверенности, что диверсии организовали и провели американцы.

Напомним, президент Байден еще до начала СВО, действительно, обещал в одном из интервью в начале февраля разобраться с «Северным потоком 2» и навсегда закрыть этот вопрос в случае ввода российских войск на территорию Украины. На вопрос интервьюера о том, как Байден намерен закрывать вопрос с ненавистным для американцев газопроводом, он многозначительно заверил, что знает способ.

Ситуация с газом в Европе вновь резко обострилась, потому что неумолимо приближаются отопительный сезон и зима. Несмотря на то, что хранилища в европейских странах заполнены почти под завязку и европейские лидеры один за другим заявляют, что их страны спокойно перезимуют и без российского газа, газа им на всю зиму не хватит. В ФРГ, которая лидирует по запасам, например, подсчитали, что «голубого топлива» хватит максимум на 2,5 месяца. Так что потеря даже тех минимальных объемов российского газа, которые поступают в Европу через Украину, будет для европейцев очень чувствительна.

Причиной возможного прекращения поставок газа через ГИС «Суджа» является продолжающийся судебный процесс «Газпрома» с украинской нефтегазовой компанией «Нафтогаз», которая подает ему один иск за другим. В случае закрытия этого маршрута для российского газа в Европу у европейцев останется только южный маршрут – «Турецкий поток»

Единственная надежда на американский сжиженный газ (СПГ). Так что зависимость от российского газа Европа фактически меняет на такую же зависимость от американского СПГ. Но и здесь проблем хватает. К остановке СПГ-терминала в техасском Фрипорте сейчас прибавилась проблема в виде погоды. В Мексиканском заливе начался сезон ураганов. Большая часть СПГ-инфраструктуры, по крайней мере, та, через которую газ идет в Европу, расположена как раз на юге США: в Техасе и Луизиане. Часть ее сейчас, к примеру, прекратила работу из-за урагана Йэн. Естественно, на какое-то время поставки американского СПГ из Мексиканского залива будут ограничены.