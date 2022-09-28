Турецкая Arcelik стала официальным владельцем бизнеса американской Whirlpool в России

Турецкая компания Arcelik Anonim Sirketi купила российский бизнес американской Whirlpool.

Как отмечает «Интерфакс», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ, с 7 сентября 100% уставного капитала ООО «Вирлпул Рус» принадлежат Arcelik Anonim Sirketi. С 16 сентября она же владеет 100% уставного капитала АО «Индезит Интернэшнл». Учредителем обеих компанией выступает Whirlpool.

О том, что турецкий производитель бытовой техники Arcelik подписал соглашение с американской Whirlpool EMEA S.p.A о покупке ее российских активов, стало известно в июне. В Arcelik заявляли, что сумма сделки не превысит 220 млн евро.

По итогам сделки Arcelik, владеющая, в частности, брендом Beko, получит производственные мощности в Липецке, которые позволяют выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.

Приобретаемые компании работают также в Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии.

В Whirlpool сообщили, что компания отразит убыток от продажи российских активов в размере $300-400 млн.

Согласно сведениям «СПАРК», выручка «Вирлпул Рус» по РСБУ в прошлом году составила 40,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб. Выручка и чистая прибыль у «Индезит Интернэшнл» составляла 29,1 млрд и 220 млн соответственно.

Whirlpool приостановила работу своих заводов в Липецке в начале марта.

Arcelik производит бытовую технику под собственной маркой и брендами Beko, Grundig, Blomberg.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в комментарии «Эксперту» отметил, что сообщение о сделке стало позитивной новостью и для рынка, и для потребителей, поскольку бренд Beko уже хорошо известен в России. «Приобретение действующих локальных мощностей позволит сохранить рабочие места, ассортимент привычных моделей», — указал он. Караев подчеркнул, что сегодня Турция — один из ключевых перспективных поставщиков высококачественных товаров на российский рынок в самых разных категориях: от фруктов и овощей до товаров легкой промышленности, косметики и парфюмерии, бытовой техники и электроники.