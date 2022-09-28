В ОЭЗ Москвы запустят производство грузовых электромобилей – Ефимов

Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» займется выпуском инновационных электрогрузомобилей. Завод компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» находится на завершающей стадии подготовки к запуску. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания вложила более 300 миллионов рублей в разработку российского электрогрузовика. В особой экономической зоне столицы предприятию предоставили готовые помещения и создали все условия для реализации успешной финансовой модели развития. Сейчас завод находится на завершающей стадии подготовки к запуску. Компания внедрила на производстве уже около 30 собственных инновационных решений», – рассказал Ефимов.

Новые решения касаются силовой электроники, системы управления, конструкции батарей и других инженерных систем.

Разработанный компанией электрогрузомобиль обладает грузоподъемностью до одной тонны, имеет шасси УАЗ «Профи». На одном заряде машина может проехать до 300 километров. Транспорт подойдет для сегментов ретейла, логистики, доставки, ЖКХ и другие потребности города. Электромобиль экологичен, не загрязняет окружающую среду и экономит более 10 тонн выбросов углекислого газа в год по сравнению с аналогичным коммерческим автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

«Компания будет выпускать бортовую электронику и электродвигатели, доведя локализацию практически до 100 процентов. Собственные разработки позволили предприятию отказаться от приобретения европейской техники, сконструировать производство полного цикла с минимальной зависимостью от сторонних поставщиков», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Как считают в мэрии города, после запуска завода ОЭЗ Москвы может стать одним из центров создания отечественного электротранспорта, поскольку разработки предприятия применимы для промышленности страны в целом.

«Сейчас на заводе идет монтаж оборудования. Там устанавливают фрезеровочные станки, оборудование для лазерной сварки, робототехнические комплексы и другую необходимую технику. Инновационная среда особой экономической зоны столицы и кооперация с другими высокотехнологичными компаниями позволит предприятию и дальше совершенствовать свои технологии», – добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Проект завода реализуется в рамках заключенного в августе между компанией и Минпромторгом РФ специального инвестиционного контракта (СПИК). Производитель должен создать производство за 4 года и за полгода реализовать инвестпроект. Государство в свою очередь обеспечит ему стабильность ведения бизнеса. Благодаря размещению предприятия в ОЭЗ Москвы и статусу резидента компания освобождена от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, таможенных пошлин. Кроме того, ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего 2%.