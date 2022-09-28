В России хотят создать рекламный щит от кибернападений

Один из значимых законопроектов, который будет рассматриваться в Госдуме в ходе осенней сессии — «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе» (по вопросу распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций).

Его автор — депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. В беседе с корреспондентом «Эксперта» он рассказал, в чем состоит суть законопроекта, а также о том, что для чего предлагается создать государственный стратегический медиаканал — единый информационный ресурса для нивелирования рисков распространения недостоверной информации и информации, содержащей признаки нарушения законодательства РФ.

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Закон призван обеспечить равные права для игроков рынка

«Полномочия единого оператора заключаются в установке и эксплуатации цифровых рекламных конструкций по всей стране, верификации рекламного контента, контроль за техническим состоянием конструкций и защите персональных данных на созданном сайте, а также удалении рекламы со всех билбордов при противоречии закону», — сообщил Артем Кирьянов.

При этом, обратил внимание депутат, в законопроекте предъявляются определенные требования к единому оператору цифровой рекламы, а именно: это должно быть российское юридическое лицо, неподконтрольное иностранным государствам и юрлицам.

Оператор должен являться системообразующей организацией для российской экономики в области деятельности рекламных агентств, владеть собственными цифровыми рекламными конструкциями на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе в городах федерального значения, обладать исключительными правами на программы для ЭВМ, обеспечивающие функционирование информационного ресурса на размещение информации на цифровых конструкциях и электронных досках объявлений.

В пояснительной записке к документу также указано, что он призван обеспечить равные условия для всех игроков, активно использующих цифровую рекламу, и пресечь вероятность распространения недостоверной информации, содержащей в себе признаки нарушения российского законодательства.

Российские эксперты по-разному оценивают потенциальное нововведение. Так, например, ведущий юрист фирмы «Мадрок» Гаджи Гаджиев заметил, что дополнительный контроль может привести к деградации рекламного сегмента рынка.

«В настоящее время в законодательстве и так достаточно механизмов контроля, а с наличием интернет-сервиса по уведомлению о нарушениях рекламораспространителями этот контроль стал намного доступнее для всех. Да и при наличии сведений о рекламораспространителях и рекламодателях — как известно, на распространение рекламы подписывается официальный договор — не так-то и сложно найти виновных и привлечь их к ответственности в случае нарушения, что в наше время делается соответствующими антимонопольными органами очень легко и часто. При этом бизнес всегда исходил из принципа добросовестности гражданских правоотношений и дополнительный административный контроль лишь усугубит ситуацию и может привести к излишнему цензурированию, ведь за этот контроль будет отвечать какое-то должностное лицо, которому всегда проще отказать в той или иной публикации рекламы, чем отвечать за возможный вредный ее контент. Возможно, появится целый пласт судебных дел об оспаривании таких решений», — заявил Гаджи Гаджиев «Эксперту».

При этом он считает, что резкого перехода к единому оператору или к иному единому формату в сфере рекламы не будет, так как данный рынок является довольно обширным. Но поскольку сам закон не имеет обратной силы, то скорее всего, новые положения могут действовать перспективно во времени и будут касаться новых рекламных сообщений. Либо старых, если они продлеваются на новый срок.

В документе нашли уязвимости

Впрочем, есть и те, кто усматривает в подобном проекте закона явную опасность монополизации рынка рекламы. Так, первый заместитель декана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета Павел Селезнев в беседе с корреспондентом «Эксперта» заметил, что главным бенефициаром законопроекта может стать компания Russ Outdoor — единственная на рынке организация, соответствующая описанным в законопроекте требованиям к единому оператору.

«Во—первых, он нарушает права игроков на рынке, де-факто вводя новую монополию и убирая конкуренцию, что, вне всякого сомнения, может привести к злоупотреблению ценообразованием. Во—вторых, наличие одного игрока-монополиста, безусловно, делает его очень уязвимым перед лицом киберугроз и хакерских атак по всей стране со значительной её протяжённостью и разными часовыми поясами», — предположил эксперт.

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Не согласен с коллегой старший партнер Консалтинговой компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов. Он уверен: предлагаемый законопроект не таит в себе противоречия. Несмотря на создание единого оператора, все действующие агрегаторы действительно могут сохранить за собой свои рекламные конструкции и разрешения.

«Контракты на установку и эксплуатацию рекламных конструкций имеют ограничение по времени. То есть они устанавливаются на строго определённый срок. Действующие контракты и действующие конструкции до истечения срока контрактов будут стоят, далее все будет идти уже через создаваемый агрегатор. Таким образом, новый агрегатор будет регулировать установку и эксплуатацию только новых конструкций, но при этом контролировать контент на существующих», — прокомментировал он ситуацию «Эксперту».

Алексей Горелов полагает, что инициатива направлена на регулирование рынка рекламы в целом. Таким образом, одна из функций создаваемого регулятора – верификация рекламного контента. «Если будет установлено несоответствие контента фактическим обстоятельствам — этот контент будет удален. Если же реклама законна и размещена на основании реальных контрактов — она будет использоваться по своему назначению на протяжении всего срока действия контракта и не будет изыматься из публичного оборота», — добавил он.

Эксперт напомнил, что рынок рынок рекламных услуг с момента распада СССР по настоящее время прошел много стадий: от огульной рекламы «всего и вся» в начале 90-х, он постепенно сам себя «выровнял».

«Тем не менее, до сих пор еще остается реклама сомнительных финансовых компаний, незаконных массовых акций и иного незаконного материала. Данный закон должен отрегулировать контент и максимально привести его в рамки закона. Кроме того, при едином агрегаторе будут выровнены цены и унифицированы договора с правами и общностями сторон. Что касательно вопроса актуальности данного закона — это прерогатива государства. Только государство решает, когда и как будет регулировать ту или иную сферу. Если вопрос поднят на уровень Госдумы — значит пришло и его время», —резюмировал он.

Реклама не должна противоречить национальным интересам

Между тем, автор законопроекта в комментарии «Эксперту» придерживается того мнения, что опасения, связанные с монополизацией рынка наружной рекламы и киберугроз, преувеличенны. В принятии законопроекта, по его мнению, не усматривается нарушения конкуренции, так как позиция Федеральной антимонопольной службы (ФАС) состоит в том, что рекламный рынок не сегментируется на отдельные товарные рынки: телевидение, радио, интернет и рекламу.

Вопросы взломов и киберугроз в наружной рекламе вместе с обеспечением безопасности данных российских граждан, по мнению Артема Кирьянова, стали острее. «Буквально на днях Роскомнадзор сообщил, что 230 млн данных наших граждан, их фамилии, имена, адрес, телефоны, медицинские данные, поведенческие особенности, утекли в результате взломов», — указал депутат, отметив, что использование этих данных системой организованного мошенничества, создания «цифровых портретов» граждан России и возможность их использования в иных противоправных целях, в том числе лицами из недружественных стран.

«С момента начала специальной военной операции на зарубежных площадках звучали призывы осуществлять взлом и трансляцию на экранах противоправной информации», — акцентировал внимание Артем Кирьянов. Он упомянул случаи отключения операторами экранов в преддверии празднования Дня Победы в Ростове-на-Дону из-за подобных угроз.

Артем Кирьянов считает, что начало масштабной цифровизации отрасли наружной рекламы в России началось всего несколько лет назад, прогнозируя возрастание киберугрозы в связи с развитием технологий. Именно поэтому необходимо создать эффективный механизм, который позволит не допустить размещения информации, противоречащей национальным интересам.

«Он позволит предупредить такие угрозы за счёт создания отечественного единого информационного ресурса, требования к безопасности которого будут установлены уполномоченными органами исполнительной власти», — заключил депутат.

Напомним, что законопроект был принят Госдумой в первом чтении 15 июля 2022 года. Срок предоставления поправок к законопроекту продлён до 1 октября 2022 года. Ожидается, что к этой дате поправки к его тексту будут представлены думским Советом.