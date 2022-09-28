В России запретили продавать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий запрет на торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Речь идет о зоомагазинах и птичьих рынках, где животные содержатся в недопустимых условиях — голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить. Документом правительство наделяется полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных», — приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Соответствующие поправки внесены в закон об ответственном обращении с животными. В нем, в частности, закрепляется необходимость установления требований к местам, используемым для торговли животными. При этом содержание животных в таких местах осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правительством РФ.

Автором инициативы является первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, требования к местам торговли животными станут фактическим запретом такой торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.