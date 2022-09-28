Великобритания подверглась беспрецедентной атаке международных фининститутов

«Эксперт Online» недавно писал о фактически начавшейся в Великобритании рецессии, об обвале фунта стерлингов и о том, что на этом падение британской валюты едва ли остановится. Так оно и получилось: несмотря на все старания королевскому центробанку - Bank of England (BoE) пока остановить его не удалось. Главный банк Соединенного Королевства пытается успокоить инвесторов заявлениями о покупке британского долга по максимуму, сколько необходимо для финансовой стабилизации, но пока все его усилия тщетны. Обвал закончился, но плавное снижение продолжается: вчера фунт снизился на 0,7% до 1,065 доллара, причем, в моменте опускался до 1,0618 доллара; а сегодня, 28 сентября подешевел еще на 0,79%. В понедельник, 26 сентября, напомним, за фунт давали рекордно низкие 1,0327 доллара.
Одновременно со снижением фунта стерлингов ставки по британским гособлигациям – растут. В среду, например, ставка по 30-летним облигациям впервые за 20 лет поднялась выше 5%. Правда, позднее в тот же день, после заявления ВоЕ, она упала более чем на 0,5%.
BoE решил отложить продажу гособлигаций, которая должна была начаться на следующей неделе, с официальным объяснением: из-за обстановки на рынке. Банк планировал снизить в своем портфеле в следующем году объем облигаций на 80 млрд фунтов или почти на 10%.
К падению британского фунта все уже как-то привыкли, а вот реакция международных финансовых организаций (МФО) на реформы Трасс-Квартенга сильно удивила. Как-то даже не припоминается, чтобы МФО так дружно давали такой державе, как Великобритания, входящей, на минуточку, в G7, советы, больше похожие на обвинения и сопровождаемые фактическими угрозами. Кстати, против налоговой реформы нового премьера выступают не только международные финансовые институты, но и BoE. Так же, как коллеги из других развитых стран, он борется с инфляцией при помощи повышения учетной ставки, т.е. делает фактически противоположное тому, что хотят сделать премьер-министр Лиз Трасс и ее канцлер Казначейства (министр финансов) Квази Квартенг – провести беспрецедентное снижение налогов для смягчения последствий энергетического кризиса. 26 сентября, т.е. через два дня после обнародования Квартенгом налогово-финансовой реформы ВоЕ официально заявил, что будет и впредь без колебаний и сомнений поднимать учетную ставку. Так, главный экономист банка Хув Пилл сообщил, что ВоЕ, вероятно, поднимет ставку на следующем заседании в ноябре. Причем, поднимет, по его словам, «весьма существенно».
Между прочим, по своим негативным последствиям для планеты только не для глобальной экономики, как в случае с энергетическим кризисом, а для глобальной финансовой системы, реформы Трасс-Квартенга могут энергетический кризис даже превзойти. Дело в том, что, несмотря на резкое снижение в последние десятилетия политического и экономического «веса» Великобритании, она остается одной из важнейших участниц международной финансовой системы, а ее валюта – одной из важнейших валют планеты. Это значит, что финансовый кризис в Соединенном Королевстве имеет потенциал при стечении неудачных обстоятельств, как сейчас (энергетический кризис, высокая инфляция, сложная геополитическая обстановка) перерасти в мировой финансовый кризис. Так, как это, например, было 14 лет назад с американским банком Lehman Brothers, банкротство которого стало триггером для мирового финансового кризиса.
МВФ и рейтинговое агентство Moody's оказывают сейчас неприкрытое давление на Лондон с целью заставить Квартенга отменить новую финансовую стратегию. Поразительное вмешательство этих МФО свидетельствует о сильном недовольстве Вашингтона в частности финансовой политикой нового правительства Его величества.
«Мы все видим, что это (реформа) ведет страну не к дрейфу по течению,- цитирует агентство Reuters министра экономики Испании Надю Кальвино,- а в катастрофу. Это безответственная и разрушительная фискальная политика».
Что касается Moody's, входящего в Большую тройку рейтинговых агентств, то оно даже пригрозило Лондону в случае его упрямства рейтингом с негативным прогнозом.