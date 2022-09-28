Великобритания подверглась беспрецедентной атаке международных фининститутов

«Эксперт Online» недавно писал о фактически начавшейся в Великобритании рецессии, об обвале фунта стерлингов и о том, что на этом падение британской валюты едва ли остановится. Так оно и получилось: несмотря на все старания королевскому центробанку - Bank of England (BoE) пока остановить его не удалось. Главный банк Соединенного Королевства пытается успокоить инвесторов заявлениями о покупке британского долга по максимуму, сколько необходимо для финансовой стабилизации, но пока все его усилия тщетны. Обвал закончился, но плавное снижение продолжается: вчера фунт снизился на 0,7% до 1,065 доллара, причем, в моменте опускался до 1,0618 доллара; а сегодня, 28 сентября подешевел еще на 0,79%. В понедельник, 26 сентября, напомним, за фунт давали рекордно низкие 1,0327 доллара.

Одновременно со снижением фунта стерлингов ставки по британским гособлигациям – растут. В среду, например, ставка по 30-летним облигациям впервые за 20 лет поднялась выше 5%. Правда, позднее в тот же день, после заявления ВоЕ, она упала более чем на 0,5%.