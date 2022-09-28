Евросоюз снимет запрет на перевозку российских удобрений и цемента

В среду, 28 сентября, должен состояться брифинг Европейской комиссии, на котором будут выдвинуты предложения по новому пакету санкций против России. В рамках новых инициатив Евросоюз может решиться на смягчение ряда рестрикций, в частности, сняв запрет на перевозки российских удобрений и цемента.

Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников и дипломатов.

Уточняется, что на такие уступки ЕС идет для того, чтобы убедить Грецию, Кипр и Мальту поддержать введение ограничений по российской нефти. Эти страны получают солидную прибыль от транспортировки российского сырья, поясняет издание; при введении предыдущих пакетов антироссийских санкций они возражали против ограничений на танкерные перевозки.

Газета сообщает, что начало брифинга ЕК назначено на 14:30 (15:30 по московскому времени).

Президент РФ Владимир Путин во время выступления 16 сентября на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде заявил, что ограничения на экспорт российских удобрений сохраняются, несмотря на то что официально санкции их не затрагивают. «Это такая хитро сделанная и сложенная ситуация, когда вроде против наших продуктов напрямую санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием», — сказал глава государства. По словам Путина, генсек ООН Антонио Гутерреш проинформирован о том, что в портах ЕС скопилось 300 тыс. т российских удобрений, которые РФ готова бесплатно передать развивающимся странам.