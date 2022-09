Юань опустился до почти 15-летнего минимума

Народный банк Китая (PBoC) скорее всего не будет торопиться с проведением стимулирующих мер для ускорения темпов роста экономики, которые в этом году опустятся до рекордно низкого за 40 с лишним лет уровня. Вероятно, главный китайский банк не станет слишком часто и резко снижать учетную ставку или менять требования к обязательному резерву для банков, считают аналитики Australia & New Zealand Banking Group Ltd. и Tianfeng Securities Co.

РВОС – один из немногих центробанков планеты, который сейчас идет против течения и вместо того, чтобы, как все, повышать ставку в борьбе с инфляцией, снижает ее. В этом году Китай уже провел ряд стимулирующих мер, которые улучшили ситуацию с ликвидностью, но негативно сказались на силе юаня.