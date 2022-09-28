Юань опустился до почти 15-летнего минимума

Народный банк Китая (PBoC) скорее всего не будет торопиться с проведением стимулирующих мер для ускорения темпов роста экономики, которые в этом году опустятся до рекордно низкого за 40 с лишним лет уровня. Вероятно, главный китайский банк не станет слишком часто и резко снижать учетную ставку или менять требования к обязательному резерву для банков, считают аналитики Australia & New Zealand Banking Group Ltd. и Tianfeng Securities Co.
РВОС – один из немногих центробанков планеты, который сейчас идет против течения и вместо того, чтобы, как все, повышать ставку в борьбе с инфляцией, снижает ее. В этом году Китай уже провел ряд стимулирующих мер, которые улучшили ситуацию с ликвидностью, но негативно сказались на силе юаня.
Осторожная политика центробанка Поднебесной, пишет Bloomberg, еще больше усложнит для правительства КНР задачу ускорить развитие экономики, которое резко замедлилось из-за вспышек Covid-19 и мощного кризиса в строительном секторе. Во втором квартале рост китайской экономики был скорее символический. Не удивительно, что Всемирный банк 26 сентября снизил свой же прогноз по росту ВВП КНР в 2022 году до 2,8%, а экономисты, опрошенные Bloomberg, считают, что он вырастет в текущем году на 3,4%. Эти темпы, если не считать пандемического 2020 года, самые «медленные» для Китая более чем за четыре последних десятилетия.
Расхождение PBOC с «ястребиной» политикой американской ФРС, которая сейчас регулярно и агрессивно повышает учетную ставку для борьбы с инфляцией, спровоцировало отток денежных средств из КНР в США и ослабило юань. Китайский центробанк усилил защиту национальной валюты, ужесточив ежедневную регистрацию валютного курса и повысив ставки для тех, кто намерен играть против юаня.
Юань внутри КНР ослаб относительно американского доллара к середине дня среды, 28 сентября, до 7,2192 per за доллар (0,7%). Такого низкого курса китайской валюты не было уже почти 15 лет, с конца 2007 года. Офшорный (за границей) юань тоже опустился, но менее сильно - до 12-летнего минимума.
«Последние несколько недель РВОС замедляет темпы снижения стоимости (юаня), особенно в те дни, когда пара движется слишком быстро,- комментирует происходящее на валютном рынке Китая экономист по Китаю в Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Бетти Ван.- Если взглянуть с монетарной точки зрения, то быстрое снижение юаня ограничивает для РВОС возможность маневра при снижение учетной ставки в ближайшем будущем».
В РВОС намекают, что в четвертом квартале снижений ставки не намечается, по крайней мере, в данный момент; но не исключают возможных снижений норм приемлемой прибыли (RRR) при появлении проблем с ликвидностью.
Монетарная политика помогает решать проблемы, вытекающие из кризиса в строительном секторе и вспышек пандемии, но одними снижениями ключевой ставки сделать это невозможно. Вероятность еще одного снижения ставки в этом году уже некоторое время оценивается экономистами, как низкая. Необходимость сбалансировать внутреннее монетарное ослабление и валютную политику еще больше понижает эту вероятность.