Стали известны итоги голосования на референдумах о вхождении в состав России.

По результатам обработки 100% бюллетеней в Луганской Народной Республике за присоединение к РФ проголосовали 98,42% граждан, в Донецкой Народной Республике — 99,23%. В Запорожской области за вхождение региона в состав России отдали свои голоса 93,11% участников референдума, в Херсонской области — 87,05%.

Мониторинг голосования вели, помимо Российской Федерации, представители 45 стран с пяти континентов, передает ТАСС. Все они признали открытость референдума и высокий уровень их организации.

Явка на всех четырех референдумах превысила 50%, голосования признаны состоявшимися. В ЛНР явка составила 92,6% (без учета участков в России), в ДНР — 97,51%, в Херсонской области — 76,86%. В этих регионах убеждены, что вхождение в состав РФ обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва поддержит решение жителей регионов, где проходят референдумы.

Заседание Совета Федерации РФ для рассмотрения законов о присоединении новых территорий к России после референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, по словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, может пройти 4 октября.

Голосование на референдумах началось одновременно во всех четырех регионах 23 сентября и завершилось накануне, 27 сентября.