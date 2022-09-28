Зампред ЦБ прокомментировал рост объема наличности

22 и 23 сентября в России были зафиксированы рекордные за последние полгода объемы наличных денег в обращении (132,1 млрд рублей и 114,2 млрд рублей соответсвенно). 26 сентября показатель упал до 3,7 млрд рублей, а 27 сентября вновь вырос до 80,8 млрд рублей. Как пояснил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в кулуарах форума «Казначейство 2022», этот скачок произошел не в результате снятия денег со счетов, а в основном из-за подготовки банков к потенциальному спросу.

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«Мы исходим из того, что это не столько снятие наличными из банков, сколько подкрепление касс и банкоматов банков для того, чтобы обеспечить потенциальный повышенный спрос. В понедельник мы видим, что цифра была околонулевая», — цитирует агентство «Прайм» Заботкина.