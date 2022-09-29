Акции дня: бумаги «Мечела» ушли в минус

В лидеры падения по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 29 сентября вышли привилегированные бумаги угольной компании «Мечел» (-12,49% до 106,85 рублей за штуку). Обыкновенные акции просели на -9,73% до 83,50 рублей за штуку.

Трейдеры продавали акции на фоне возросших рисков для угольных компаний. Власти планируют ввести пошлины на экспорт всех видов угля, кроме бурого. По оценкам аналитиков, в результате бюджет сможет получить порядка 100 млрд руб. в год.

«Довольно значимый европейский рынок теперь закрыт для российского угля ("Мечел" заработал там 13% выручки в 2021 году, а у "Распадской" на Европу приходилось 10% продаж). На фоне европейского эмбарго растет конкуренция на внутреннем рынке, при этом спрос на угольную продукцию снижается из-за спада в экономике России. Получается, что у российского угля сейчас слишком много рисков», - отметили аналитики «Тинькофф Инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,51% до 1953,77 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,22% до 1072,26 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:12 мск составила 87,29 долларов за баррель (-0,86%). Российская валюта укреплялась – 57,21 руб. за доллар.