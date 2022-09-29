Банк Англии отсрочил крах британского рынка

На британском рынке продолжают разворачиваться драматические события, начало которым положили планы правительства по снижению налогов и росту расходов. В среду обвал гособлигаций привел к тому, что доходность 30-летних Gilt (она меняется обратно пропорционально котировкам) подскочила до максимального уровня с 1998 года.

И Банк Англии внезапно вышел на рынок облигаций, чтобы остановить этот обвал. Он, по данным Bloomberg, скупил Gilt со сроком погашения 20 и более лет на сумму, превышающую 1 млрд фунтов стерлингов ($1,07 млрд).

«Покупки будут осуществляться в любом необходимом масштабе», – одновременно заявил Банк Англии и пообещал купить долгосрочных бумаг еще на 65 млрд фунтов стерлингов ($69,4 млрд).

Банк планирует каждый будний день покупать облигации на 5 млрд фунтов стерлингов. Эти операции будут продолжаться до 14 октября. Ссылаясь на потенциальные риски для финансовой стабильности Великобритании, Банк Англии также заявил, что отложит начало программы продажи гособлигаций на сумму 838 млрд фунтов ($891 млрд), которая должна была начаться на следующей неделе.

Слова о «потенциальных рисках» были, однако, явным преуменьшением. От грандиозного краха финансовую систему Великобритании отделяли считанные часы.

Ссылаясь на человека, знакомого с процессом принятия решений, Bloomberg сообщает, что правительство в среду днем было извещено о требованиях по внесению залогов, которые могут заставить крупных инвесторов сбросить государственные облигации. Иначе говоря, назревал крупнейший маржин-колл.

Падение гособлигаций и курса фунта стерлингов, в стремительность и масштаб которых еще на прошлой неделе никто на рынке не поверил бы, разбалансировали многие сложные позиции крупных инвесторов. Среди особенно пострадавших от этой ситуации Bloomberg называет стратегии пенсионных фондов. Обвал долгосрочных гособлигаций в среду вынуждал их начать распродажу, которая похоронила бы рынок под собой.

О разрастании этой проблемы инвестиционные банки и управляющие фондами предупреждали правительство и Банк Англии все последние дни. Ожидался эпический обвал рынка, банкротства ряда фондов и хаос в дальнейшем.

Свое участие в обсуждениях ситуации с властями в среду подтвердили Reuters в Columbia Threadneedle Investments. Ее инвестиционный менеджер провела несколько бесед с Банком Англии по поводу недавних движений на рынке ценных бумаг, рассказали в компании. У фирмы есть «фидуциарная обязанность» перед своими клиентами – предупреждать центробанк о проблемах пенсионных схем, вызванных резким ростом доходности в последние дни, пояснил портфельный менеджер Саймон Бентли.

Между тем, гособлигации лежат в основе всей пирамиды британских финансов, и их проблемы немедленно отразились бы не только на котировках акций и других бондов, но и на ипотеке, стоимости кредитов бизнесу и многом другом. Все это вело к масштабному кризису, тем более что положение дел в экономике Великобритании и так оставляет желать много лучшего.

Тем не менее Банк Англии тянул до последнего и вышел на рынок только, тогда, когда стало предельно ясно, что до краха осталось всего ничего. И это оказало немедленное влияние на котировки облигаций и курс фунта стерлингов.

Доходность 30-летних облигаций упала на 106 базисных пунктов до 3,93%, десятилетних – на 49 б. п. до 4,01%. Фунт вырос на 0,8% до $1,0817.

Но это лишь временная отсрочка. Ведь свои планы, от которых у многих экспертов встают волосы дыбом, правительство пока не пересмотрело. Между тем МВФ во вторник призывал именно к пересмотру, а агентство Moody's предупредило, что британские реформы ставят под угрозу кредитный рейтинг страны.

Интервенции Банка Англии – операция маркет-мейкера последней инстанции. Но выглядит она как количественное смягчение. Различие заключается лишь в намерениях да в том, как быстро Банк Англии продаст облигации.

Теперь ему придется идти на куда большее повышение ставок, чем при прочих равных, еще глубже загоняя экономику в рецессию. Так что со временем облигации Великобритании побьют вчерашние антирекорды. Другое дело, что теперь у пенсионных фондов есть какое-то время на то, чтобы подготовиться.

